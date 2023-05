Melanie Díaz sufre percance de salud y se ve obligada a concluir su participación en el mundial

Un percance de salud impidió que la tenismesista puertorriqueña, Melanie Díaz, pudiera acudir a sus compromisos del día de hoy en el torneo mundial de Tenis de Mesa que se lleva a cabo en Durbán, Sudáfrica.

La propia atleta explicó en sus redes sociales que tuvo que ser llevada a sala de emergencias por lo que no pudo participar de sus duelos en la categoría mixta e individual.

“En el día de ayer no pude presentarme a mi partido en mixtos porque tuve que ir a sala de emergencias por motivos de salud. Lamentablemente hoy tampoco me pude presentar a mi partido individual a pesar de haber hecho todo lo posible por recuperarme. Me siento super triste de no poder continuar con el torneo después de haber llegado por primera vez a las mejores 64 del un mundial, pero espero que todo pase pronto”, expresó Díaz a través de su Instagram.

“Por último, quiero agradecer al equipo médico del evento por atenderme y procurar mi traslado al hospital; y a la International Table Tennis Federation por su asistencia en todo este proceso”, añadió.

Díaz tenía un su duelo individual durante la mañana de hoy, a las 5:00am hora de Puerto Rico.

Adriana Díaz avanza a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa

La tenimesista Adriana Díaz avanzó a la segunda ronda del Campeonato Mundial de Tenis de Mesa del 2023.

Díaz obtuvo la victoria sobre la brasileña Luca Kumahara. El marcador fue de 4-1 (11-8, 11-7, 11-7, 7-11 y 14-12).

La boricua enfrentará a Ivana Malobabic de Croacia en la segunda ronda del campeonato que celebra su edición 57 en Durban, Sudáfrica.

Por otro lado, el tenimesista Brian Afanador se impuso 4-2 ante el sexto clasificado, Hugo Calderano, uno de los mejores diez tenimesistas.

El marcador fue de 4-2 (3-11, 11-7, 8-11, 11-7, 11-6, 11-4).

En la segunda ronda, el boricua enfrentará a Anders Lind de Dinamarca.