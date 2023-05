Murray brilla en 4to periodo; Nuggets amplían a 2-0 su ventaja sobre Lakers

DENVER (AP) — Tras la fantástica actuación de Nikola Jokic en el primer partido, su pareja ofensiva Jamal Murray se adueñó de los reflectores el jueves en la noche en el segundo duelo de la serie final de la Conferencia Oeste.

Murray anotó 23 de sus 37 puntos en el último cuarto para que los Nuggets de Denver remontaran y ganaran 108-103 a los Lakers de Los Ángeles, triunfo que los puso en ventaja de 2-0 en la serie.

“Él estuvo especial”, declaró Jokic. “Prácticamente ganó el partido por nosotros”.

Murray erró 12 de sus 17 disparos en los primeros tres periodos pero encontró la puntería en el cuarto, al atinar seis de siete, incluidos cuatro triples. Encendió así un ataque de 15-1 que dio a Denver la ventaja por 96-84.

“Concretó lanzamientos al filo del reloj”, lamentó LeBron James.

“Mantuvimos la guardia 24 segundos y acertó dos grandes lanzamientos, uno por arriba (de Anthony Davis) y otro por arriba de mí. Estuvo encendido en triples en el último periodo. No me sorprende, ya lo ha hecho antes. A veces en la liga no se vale fallar”.

En total, Denver consiguió siete triples en el cuarto periodo después de lograr siete en los periodos anteriores acumulados.

“Habría sido mucho más fácil si yo los hubiera encestado en la primera mitad”, declaró Murray, quien continúa jugando con un dolor de oído que no ha logrado superar desde la 2da ronda.

Jokic aportó 23 tantos, 17 tableros y una docena de asistencias un día después de que la reportera de incidencias de ESPN, Lisa Salters, reconociera en forma incómoda que jamás había visto al dos veces Jugador Más Valioso antes del primer partido, en el que el serbio logró 34 puntos, 21 tableros y 14 asistencias.

“Para quienes no lo conocen, él suma ya 13 triples dobles en postemporada”, dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, al término del segundo encuentro.

“Es increíble lo que continúa haciendo noche a noche en el escenario más grande del mundo”.

Sobre Jokic, Malone restó importancia a los desaires hacia el serbio y sus compañeros: “Eso no es nada nuevo para nosotros”.

Malone estaba muy molesto de que los Lakers se llevaran la atención.

“Ganamos el primer partido y todo mundo habló de los Lakers, agregó. “Seamos honestos, la narrativa nacional era ‘miren, los Lakers están bien. Van abajo 1-0, pero se les habrá ocurrido algo’. Nadie habló de la histórica actuación de Nikola. Suma ya 13 triples dobles (en postemporada), es tercero de todos los tiempos. Lo que está haciendo es simplemente increíble”.

Los Nuggets jamás habían estado tan cerca de alcanzar la Final de la NBA en su historia.

El tercer partido se disputará el sábado en la noche en la Crypto.com Arena, donde James y los Lakers tiene marca de 8-0 en la postemporada.