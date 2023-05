Pelota Doble A: Tigres de Hatillo derrotan a Barceloneta y mantiene vivo a Utuado

Los Tigres de Hatillo aseguraron el tercer puesto de la sección Norte al vencer este lunes, con pizarra 9-7 a los Industriales de Barceloneta, en el inicio de la última semana de la fase regular del Béisbol Superior Doble A.

Hatillo cerró la temporada con marca de 11-9 en el tercer puesto de la sección Norte y lleva tres victorias en línea.

El resultado mantiene con vida a los Montañeses de Utuado, que dependen de que los Industriales caigan en su compromiso restante para forzar a un juego extra por el único boleto disponible a la postemporada en la sección Norte. Barceloneta ahora tiene marca de 8-11, mientras Utuado juega para 8-12.

Una productiva sexta entrada de seis anotaciones aseguró la ventaja de los Tigres. El juego favorecía 5-3 a los Industriales, pero Hatillo comenzó a descontar hasta que pudo igualar con pelotazo recibido por Jay Feliciano con las bases congestionadas. Luego, un lanzamiento salvaje dio paso a la anotación de la ventaja en las piernas de Joseph Monge.

Un jonrón de Carlos Medina con dos a bordo aumentó la ventaja 9-5 de los Tigres. En el octavo episodio, Barceloneta se acercó con par de carreras.

Feliciano remolcó tres carreras y anotó dos en el encuentro con par de dobletes y un cuadrangular.

El veterano lanzador zurdo Ferdinand Rodríguez fue el ganador en relevo y Ryan Maldonado consiguió el salvamento. El revés fue para Jonathan Martínez.

La acción de la Doble A continúa este miércoles a las 7:45 p.m. con Hormigueros en San Sebastián y Cabo Rojo en Yauco.

Mientras, este viernes estarán Camuy vs. Barceloneta (en Florida), Coamo vs. Guayama (en Arroyo), Ponce vs. Santa Isabel (en Coamo), San Sebastián en Aguadilla, Patillas en San Lorenzo, Cabo Rojo en Peñuelas y Lajas en Sabana Grande.