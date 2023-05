Tatum y Brown brillan con Celtics, que remontan ante 76ers

FILADELFIA (AP) — Grant Williams buscaba un balón perdido en las postrimerías del tercer encuentro de la semifinal de la Conferencia Este, cuyo desenlace era incierto todavía. Cayó de bruces y, accidentalmente, sufrió un pisotón en la nuca por parte de Joel Embiid.

Tras llevarse un duro golpe en la boca contra la superficie de juego, Williams se levantó, con una hemorragia y algo aturdido. Pero se repuso al golpe y siguió adelante.

Lo mismo han hecho los Celtics en la serie.

“Ese golpe estuvo muy feo”, dijo Jayson Tatum, base de Boston.

También fue duro el impacto que han sufrido los 76ers, que pegaron primero en la serie y ahora lucen tambaleantes. Boston ha tomado el control de la serie ante Embiid, James Harden y el resto del plantel de Filadelfia.

Tatum anotó 27 puntos, Jaylen Brown añadió 23 y los Celtics le amargaron a Embiid su coronación reciente como el Jugador Más Valioso de la NBA, al vencer el viernes 114-102 a Filadelfia para remontar las semifinales de la Conferencia Este, que ahora ganan por 2-1.

El cuarto partido está programado para el domingo, también en Filadelfia.

Williams no anotó un solo punto en 23 minutos, pero su dureza tras el pisotón simbolizó la forma en que Boston ha seguido luchando tras el bochorno que le significó caer en el primer encuentro a ante unos 76ers carentes de Embiid.

“Yo pensé: 'Ahora sí me pisotearon'”, dijo Williams. “Simplemente agradezco que él no haya apoyado todo su peso en mi nuca. Definitivamente me habría hecho daño, pero pienso que él tenía que aterrizar en algún lado, así que simplemente levantó el pie. Me duele un poco”.

Embiid totalizó 30 puntos y 13 rebotes, en lo que fue su segundo partido desde que se recuperó parcialmente de un esguince en la rodilla derecha. En una ceremonia previa al partido, el camerunés recibió su trofeo al Más Valioso.

Pero Boston se encargó de que los seguidores de Filadelfia no celebraran mucho más.

Los Sixers se acercaron a cinco puntos mediante un triple de De’Anthony Melton para que el público se emocionara durante unos 20 segundos, el tiempo que demoró Malcolm Brogdon en atinar otro disparo de tres unidades que colocó el marcador 100-92.

El dominicano Al Horford volvió a ser una pesadilla para los 76ers, como ha sido durante buena parte de su carrera, al atinar un triple que colocó la diferencia en siete puntos.

Embiid, quien intentó ganar el partido en solitario al recibir poca ayuda ofensiva, falló un tiro largo y Tatum encestó por medio de un salto para dejar el encuentro prácticamente definido.

Tatum logró otro triple y los Celtics recuperaron el control de la serie.