“Canelo” Álvarez deslumbra las redes con exóticos tenis de edición limitada

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. “Canelo” Álvarez está listo para volver a pelear en su ciudad natal, ante más de 40 mil personas.

El Estadio Akron, de las Chivas del Guadalajara, será el escenario en donde el peleador mexicano marcará su regreso a los encordados aztecas.

“Canelo” vuelve a México

Luego de 12 años, Saúl tendrá un combate ante su gente, con la intención de darles un buen espectáculo y, de paso, noquear a su rival.

El contendiente será John Ryder, un boxeador británico del que poco se conoce. Incluso, los expertos de estoy deporte consideran que el duelo será de mero trámite para el mexicano.

Sin embargo, para “Canelo” representará una velada especial, pues volver a su tierra como multicampeón es un sentimiento que lo llena.

Incluso, el tapatío renunció a una cifra cercana a los 43 millones de dólares, pues su deseo era presentarse México, luego de crear una carrera sólida en el boxeo profesional.

“A veces, el dinero no es lo que importa. Me siento muy contento de estar aquí, es un honor estar ante mi gente. Pelear ante mi gente vale más que todo. No es ningún sacrificio. A final de cuentas, es lo que yo quiero. Lo que quiero es pelear ante mi gente y aquí estoy”, detalló el boxeador.

Tenis de edición limitada

En una conferencia previa al combate ante Ryder, el peleador tapatío sorprendió a sus fans, luego de que ese le vio portar unos tenis de edición limitada.

El par que llevaba el pugilista eran unos Air Jordan 4 Retro Military Black, un calzado que es muy cotizado por los fanáticos de los sneakers.

‘Canelo’ Álvarez: ¿Cuánto cuestan sus tenis de edición limitada que vestía en la conferencia - https://t.co/g02DTmLV2F pic.twitter.com/7qJF414Otj — Estoeshoy (@estoeshoy) May 4, 2023

Los tenis en color gris y negro tienen un contraste especial con los tonos blancos. Además, el logo destaca dentro de todo.

El precio de esta silueta ronda los 500 dólares, al ser una de las más buscadas por su rareza, ya que este par tuvo sus primeros vistazos en 1989.