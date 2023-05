FOTOS: Bad Bunny quiere demostrar también puede ser exitoso en la WWE

El artista número uno del mundo, quiere demostrarle a todos los fanáticos del universo de la WWE que está hecho para el deporte de la lucha libre cuando se enfrente ante Damian Priest, con quien en pasado formó equipo para obtener su primera victoria en Wrestlemania.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el día de hoy en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny aseguró que vencerá a Priest, quien tiene raíces puertorriqueñas.

“Los que aún no creen, mañana van a ver. Yo estoy hecho para esto, la gente no sabe. Yo soy un ganador, en todo en la vida soy un ganador y mañana te voy a romper la cara cabrón, porque vuelvo y repito, te respeto como luchador, pero como persona, eres un infeliz, eres un puerco y lo que me hiciste lo vas a pagar, tú verás”, expresó Bad Bunny.

Luego de estas palabras, Priest, le propinó un empujón al boricua que lo dejó en el suelo. Posteriormente, Bad Bunny se levantó y le dio una cachetada al luchador.

El evento será el primero de la WWE que se transmita a nivel internacional desde el 2005 con New Years Revolution que también se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Esta noche también se llevará a cabo SmackDown por primera vez en vivo desde Puerto Rico.

WWE celebra el primer SmackDown televisado en la historia de Puerto Rico (Por: Lucha Libre Online)

La historia de la WWE se extiende a través de décadas y continentes, y su última parada la llevará a territorio boricua. ¡Obvio! Como diría la leyenda puertorriqueña Benito Martínez Ocasio: “Puerto Rico está bien c#%*^+”. La emoción se siente en el aire, ya que SmackDown se presentará por primera vez en vivo en el Coliseo de Puerto Rico, marcando un hito en la historia de la WWE en Puerto Rico.

Los fanáticos de la lucha libre en Puerto Rico han esperado ansiosos la llegada de la WWE a la isla. La última vez se presentaron con un SuperShow en el 2021. Pero el momento finalmente ha llegado. Este evento en vivo es una oportunidad única para los fanáticos de la lucha libre en Puerto Rico para disfrutar de un programa de la WWE en vivo y en directo en su propio territorio. La WWE ha estado presente en Puerto Rico en el pasado, pero esta será la primera vez que SmackDown se presente en el Coliseo de Puerto Rico. La emocionante cartelera de SmackDown incluirá algunas de las súper estrellas más importantes de la WWE.

Sin embargo, el plato fuerte de la noche llega directamente desde Almirante Sur. El momento destacado del primer programa de SmackDown televisado en Puerto Rico será la presencia del famoso cantante y compositor puertorriqueño, Bad Bunny, en dicho evento. El artista número uno del mundo estará presente tan sólo un día antes de su lucha callejera en Backlash, donde se enfrentará a su ex compañero de equipo, Damian Priest.

La aparición de Bad Bunny en Smackdown no es una sorpresa, ya que el músico ha estado involucrado en la historia de la WWE durante las últimas semanas. Ha estado en programas anteriores, incluso llegando a participar en los eventos Royal Rumble, WrestleMania y SummerSlam. Su presencia en el programa de Smackdown en Puerto Rico solo aumentará la expectativa y anticipación para su aparición en Backlash.

Bad Bunny no es el primer artista que ha colaborado con la WWE, y seguramente no será el último. El músico ha demostrado ser un gran fanático de la lucha libre y ha demostrado su habilidad en el cuadrilátero en varias ocasiones. De hecho, el plan original era una lucha en parejas, pero Lucha Libre Online confirma que la empresa confía plenamente en las habilidades del conejo en el cuadrilátero. Por eso tiene una lucha callejera uno a uno. Su inclusión en el programa de SmackDown en Puerto Rico es una prueba más del compromiso de la WWE para atraer un público más amplio y diverso.

Este evento en vivo de SmackDown en el Coliseo de Puerto Rico también es una oportunidad para que los fanáticos de la lucha libre en Puerto Rico vuelvan a revivir las emociones que experimentaron en eventos anteriores de la WWE. En el pasado, los fanáticos boricuas han disfrutado de algunos de los eventos más emocionantes de la WWE, pues en la isla también se celebró el PLE New Year’s Revolution Hace 18 años.

La WWE se ha esforzado por brindar a su audiencia puertorriqueña una experiencia de lucha libre única. Han abierto una nueva sección en el Coliseo de Puerto Rico para este evento, y los boletos para el programa de SmackDown están casi agotados. Quedan muy pocos boletos disponibles en Ticketera.com

Este éxito de ventas solo muestra el entusiasmo y la pasión que tiene la audiencia puertorriqueña por la lucha libre. El primer programa de SmackDown televisado en Puerto Rico será recordado como un momento histórico en la historia de la WWE en la isla. Este evento emocionante proveerá una oportunidad única para que los fanáticos boricuas disfruten de la WWE en vivo y en directo en su propio territorio. Si no tienes tu boleto, adquiere el tuyo ahora. Si no quieres salir de tu casa, SmackDown podrá ser visto esta noche en vivo a las 8:00pm por FOX y Backlash mañana en vivo por Peacock y WWE Network.