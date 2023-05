Aseguran Messi dejará el PSG al concluir campaña

Lionel Messi se marchará del París Saint Germain al concluir la temporada, cuando expira su contrato por dos años con el club francés, dijo el miércoles una persona enterada de la situación.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima por no tener permiso de emitir comentarios públicos sobre el presente laboral del astro argentino.

De acuedo con la persona, la salida de Messi representa una decisión mutua. Desde enero, se habría tomado la determinación de permitir que el contrato expirara.

Las noticias surgen un día después de que el PSG suspendió a Messi, siete veces ganador del Balón de Oro. La sanción se impuso luego que el futbolista viajó a Arabia Saudí, aparentemente sin permiso del club.

Messi tiene un contrato comercial con Arabia Saudí para promoción turística en el país del Medio Oriente. Algunas versiones indican que Messi se mudará al fútbol saudí tras esta campaña.

Han surgido también reportes de un retorno a Barcelona, donde el talentoso jugador pasó buena parte de su carrera. Otros indican que emigrará a Estados Unidos, para jugar en la MLS.

Salvo que haya un cambio repentino de opinión por parte de Messi o del PSG, ésta será su última campaña en la capital francesa

Su suspensión y las noticias sobre su inminente salida llegan en un momento en que el PSG está involucrado en una apretada puja por el título en la liga francesa.

Se suponía que Messi iba a entrenar junto con sus compañeros el lunes. En vez de ello, estuvo en Arabia Saudí, sosteniendo un halcón en un brazo, mirando una demostración de tejido con hojas de palma y visitando el Museo del Caballo Árabe, como parte de su contrato comercial para promover el turismo en el reino.

Acabó siendo un viaje costoso para el flamante campeón mundial.

Según versiones de la prensa francesa, el PSG suspendió a Messi durante dos semanas, en las cuales no recibirá salario ni podrá entrenarse con el equipo. La sanción podría marcar el final de una turbulenta y — en cierta medida— decepcionante etapa de dos temporadas en un club muy acostumbrado a los culebrones dentro y fuera de la cancha, dada la presencia de súper estrellas de la talla de Kylian Mbappé y Neymar.