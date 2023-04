¡No hay clases! La Inter le da el lunes libre a los estudiantes tras dominar las Justas

Las Tigresas y los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) se coronaron en la noche del sábado como los campeones de la edición 2023 de las Justas de Atletismo del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), celebradas en el estadio José A. Figueroa Freyre de Mayagüez.

“El lunes no habrá clase. La Facultad tiene libre. La Administración tiene libre. Las ocho escuelas PRE-K a 12, también no tendrán clase. El presidente y sus tres vicepresidentes tenemos que trabajar, porque tenemos unas reuniones que no podemos posponer, lo hacemos por los estudiantes y por nuestra comunidad”, expresó el presidente interino de los Tigres y las Tigresas, doctor Rafael Ramírez Rivera en declaraciones escritas.

El equipo amarillo y verde se fue con 253 puntos en la rama masculina y 240.50 puntos en la femenina.

Además, los atletas más valiosos fueron de la UIPR: Jorelis Vargas con 24 puntos (oro en los 5,000 metros, plata en los 10,000 metros y bronce en los 1,500 metros) y Héctor Pagán con tres oros en 1,500 metros, 5,000 metros y 10,000 metros.

La rival más cercana del equipo campeón fue la Universidad Ana G. Méndez (UAGM). Los Taínos y las Taínas alzaron sus copas de subcampeonatos con 174 puntos y 202.50 puntos, respectivamente. La tercera posición fue dividida entre los Tarzanes de Mayagüez con 148 puntos y las Jerezanas de Río Piedras, ambos recintos de la Universidad de Puerto Rico.

Las Justas regresarán a Mayagüez

La presidenta de la Junta de Gobierno de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), Agnes Mojica, confirmó que en el 2024 regresan a Mayagüez.

“Yo estoy súper orgullosa del Comisionado de la LAI (Jorge Sosa) y todo su equipo de trabajo, y de todo el apoyo que nos dio el alcalde Jorge Ramos Ruiz y todo su equipo de trabajo. Las universidades nos tenemos que sentir agradecidas de este espectáculo deportivo de estos 10 días. Nos sentimos felices”, expresó Mojica en declaraciones escritas.

El Festival Deportivo del 2023 inició el pasado miércoles, 19 de abril con la final de sóftbol femenino. Mientras transcurrían los días incluyeron las finales del voleibol de playa, baloncesto, judo, fútbol femenino, natación, porrismo y baile y las Justas de Atletismo.

Mojica junto al cuerpo legislativo de mayor rango de la LAI harán una evaluación ante las dinámicas que existen en el montaje de un multievento deportivo con 18 instituciones.

“En todo momento se hará una evaluación y se decidirá qué cosas se puede hacer aún mejor de lo que ya están. Mayagüez es la capital del deporte y la cultura y eso es lo que queremos, que Puerto Rico incluya al oeste en todo su desarrollo”, sostuvo Mójica.