LeBron y Lakers lucen con grandes posibilidades en playoffs

LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, observa una jugada en el sexto partido de la serie de playoffs ante los Grizzlies de Memphis, el viernes 28 de abril de 2023 (AP Foto/Jae C. Hong) AP (Jae C. Hong/AP)

LOS ÁNGELES (AP) — LeBron James no respondió de inmediato a Dillon Brooks, quien lo llamó viejo y cuestionó sus capacidades al inicio de la serie de la primera ronda de los playoffs entre los Lakers de Los Ángeles y los Grizzlies de Memphis.

Un día después de que James y los Lakers eliminaron a Brooks y a los Grizzlies con una paliza. James prefirió que una canción del rapero Jay-Z hablara por él.

El máximo anotador en la historia de la NBA tuiteó una parte de la letra de “Trouble”. Entre algunas palabras malsonantes aparece la frase: “Es evidente que estás mirando a una leyenda”.

Quizá todos salvo Brooks saben que James es una leyenda desde hace años. Trabaja en otro capítulo de su legado durante esta temporada, y la liga comienza a percatarse de que no hay manera de determinar cuán lejos pueden llegar el astro y sus Lakers, en la vigésima campaña de James dentro de la NBA.

Los Lakers han ganado 14 de sus últimos 18 partidos. Resolvieron en seis duelos su serie ante Memphis, un equipo que acumuló 51 triunfos en la campaña regular.

Desde que la primera ronda de los playoffs se disputa a un máximo de siete partidos, es la primera vez que el séptimo preclasificado elimina al segundo. Y el martes, los Lakers chocarán contra el equipo que gane el duelo de este domingo, entre Golden State y Sacramento.

“Todo se vuelve más difícil cuando subes de nivel”, advirtió James. “Pudimos conquistar el primer nivel y ahora estamos uno más arriba”.

Los Lakers perdieron sus primeros cinco partidos bajo las órdenes del entrenador novato Darvin Ham. Comenzaron la campaña con una foja de 2-10, y estaban siete juegos debajo de la marca de .500 para el Día de San Valentín.

Pero después de la fecha límite de canjes, comenzaron a mejorar.

Las incorporaciones de D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt y Rui Hachimura dieron resultados impresionantes. Pero James, de 38 años, marcó la principal diferencia, estando saludable y convirtiéndose en el camino en el jugador con más puntos en la historia de la NBA.

Y en las últimas semanas, Anthony Davis ha sido probablemente el jugador más valioso del equipo. Ha dado seis exhibiciones maestras de labor defensiva, con 26 tapas ante Memphis.

Pero incluso Davis considera que los Lakers llegarán tan lejos como los lleve James.

“Él simplemente deja todo en la cancha”, elogió Davis. “Muchos de nosotros estamos exhaustos. Evidentemente él tiene más millas acumuladas tal vez que todos nosotros juntos, pero simplemente tratamos de hacer nuestra parte para facilitarle el trabajo, de modo que no tenga que esforzarse durante todo el partido”.

James anotó al menos 21 puntos en cinco de los seis duelos ante los Grizzlies. Consiguió la primera actuación de 20 puntos y 20 rebotes en su carrera de dos décadas en el cuarto partido, cuando también logró un enceste complicado en bandeja, que obligó a la prórroga.

Tras un complicado quinto encuentro, James aportó su mejor repertorio en el sexto, coronado por una clavada en reversa y en medio del tráfico. Fue un enceste que todo basquetbolista habría querido firmar, a cualquier edad.

“Les digo que no es real”, dijo Ham, quien fue asistente de los Lakers al final de la carrera de Kobe Bryant antes de mudarse al personal de Milwaukee. “Como Kobe, es asombroso. Y ya saben que también lo es Giannis (Antetokounmpo, astro de los Bucks). He estado junto a algunos de los cinco jugadores de elite de la NBA, pero nunca he visto nada como lo que hace Bron”.

Si bien James no es uno de los mejores jugadores defensivos de los Lakers, su concentración y mentalidad han ayudado a la evolución del equipo. Los Ángeles luce dominante y resistente.

Los Lakers controlaron el talento de Ja Morant y apagaron prácticamente la contribución de los demás jugadores de Memphis. Ello puso de manifiesto la estrategia de Ham, quien ha privilegiado la labor defensiva desde su llegada.

Ésta es también la mentalidad que los Lakers tuvieron bajo la gestión de Frank Vogel, quien los condujo al título en 2020. Sin embargo, la perdieron durante buena parte de las dos campañas siguientes.

El dominio defensivo es mucho más fácil con un Davis saludable en la pintura. Propenso a las lesiones, Davis estuvo en su mejor forma ante Memphis.

“Pienso que ha sido él y todos lo saben. El mundo lo sabe. La gente de basquetbol lo sabe y la competencia sabe lo dominante que es él a la defensiva... Ha sido espectacular”, dijo James.

El encuentro en que los Lakers aseguraron el pasaje fue una paliza, gracias a Russell, quien anotó 31 puntos, su mayor cifra en playoffs, al atinar cinco triples.

Russell tiene un vínculo muy estrecho con el público de los Lakers, que lo ovacionó durante sus dos primeras temporadas en la NBA, particularmente difíciles. El base, especialista en anotar, ha sido inconsistente desde su regreso, pero los Lakers son difíciles de frenar cuando anota y distribuye el balón al tope de su capacidad.

“Pienso que la energía desde que hicimos ese canje o tomamos esa decisión de traer a los chicos acá ha sido contagiosa par todo el grupo”, dijo Russell. “Fue algo que podíamos controlar. Trajimos nuestra energía al equipo, y eso se propagó”.