Patillas extiende su racha ganadora en Doble A

El estelar lanzador Miguel Mejía sumó otra victoria y los Leones de Patillas extendieron su racha ganadora este viernes, como parte de la continuación de la temporada 2023 del Béisbol Superior Doble A.

Patillas, que ha ganado cinco juegos en línea, es el líder de la sección Sureste y primer clasificado a la postemporada de su grupo con 11-4.

Los Leones se impusieron 9-7 sobre los Samaritanos de San Lorenzo con cinco entradas de Mejía, quien apenas dio paso a un hit sin anotaciones. Ponchó a dos y no otorgó bases por bolas.

La marca del lanzador este año es de 7-1 y es el líder en juegos ganados en lo que va de temporada. Sus siete victorias son de forma consecutiva, luego de haber perdido en la primera noche de tanda grande ante los Azucareros de Yabucoa.

Gerani Colón e Hibraim Córdova desaparecieron la pelota por los Leones frente a los Samaritanos.

En la misma sección, los Azucareros respondieron con triunfo 7-3 sobre los Grises de Humacao con dos impulsadas de Kevin Santa y un buen relevo de Luis Dávila.

Victoria 82 de Jean Félix Ortega

En el Este, el estelar lanzador Jean Félix Ortega tiró ocho entradas en la blanqueada 2-0 de los Cariduros de Fajardo sobre los Halcones de Gurabo.

Fajardo se quedó solo en el primer puesto de la sección con 10-6. Es el triunfo número 82 de por vida para Ortega, lanzador activo con más juegos ganados en la Doble A. Su impresionante foja es de 82-13 con 25 salvamentos en 21 temporadas.

Ortega ponchó a ocho y se combinó con el relevista Pedro Osorio para limitar a los Halcones a dos inatrapables.

Por su parte, los Artesanos de Las Piedras consiguieron su tercer triunfo corrido al apabullar 12-4 a los Mulos de Juncos con 15 hits.

Quinta en línea para Salinas

En el Sur, los subcampeones Peces Voladores de Salinas sumaron su quinta victoria en línea con apretado marcador 2-1 sobre los Poetas de Juana Diaz.

El zurdo Miguel Fontánez lanzó siete entradas con una carrera permitida y cinco ponches para llevarse la victoria. Un sencillo de Gerardo ‘Coco’ Velázquez le dio la ventaja definitiva a Salinas en el séptimo acto.

También, los Maratonistas de Coamo doblegaron 5-4 a los Potros de Santa Isabel con dos impulsadas y dos marcadas de Melvin Reyes.

Hormigueros y Aguada ganan en el Noroeste

En la Noroeste, los Libertadores de Hormigueros afianzaron su liderato al superar 9-1 a los Tiburones de Aguadilla con cuatro remolcadas de Kevin Ramos.

Hormigueros contó con una efectiva combinación de los lanzadores Marvin Galarza y Oscar Rivera.

Además, los Navegantes de Aguada blanquearon 7-0 a los Fundadores de Añasco para provocar un empate en el segundo puesto de la sección. Ambos equipos juegan para 8-7. Los Navegantes contaron con el dominio de sus lanzadores Francisco Guzmán y Jonathan Rosado.

Los Polluelos eliminan a los Próceres

La sección Central es la primera que tiene sus cuatro equipos clasificados a la postemporada, después del triunfo vía blanqueada 4-0 de los Polluelos de Aibonito sobre los Próceres de Barranquitas.

El resultado le dio la clasificación directa a los Pescadores del Plata de Comerío, quedando fuera de carrera los Próceres y los debutantes Criollos de Caguas. Junto a Comerío, están en la postemporada los Toritos de Cayey, Bravos de Cidra y Polluelos.

El derecho Joe Alsina ponchó a 11 en seis entradas para ganar por Aibonito. Apenas le pegaron un hit y no otorgó boletos.

Avanzan los Guardianes

En la Metro, los Guardianes de Dorado aseguraron su clasificación a la postemporada al vencer 9-2 a los Maceteros de Vega Alta. El lanzador zurdo Julio Torres fue el ganador.Con el resultado, también avanzaron a las semifinales de sección los Mets de Guaynabo. Los dos equipos se unieron a los Gigantes de Carolina como los tres clasificados de la Metro.

Con buen paso Manatí

En el Norte, los Atenienses de Manatí se llevaron su cuarta victoria en línea y están solos en el liderato de la sección con 11-4 al ganarle 6-2 a los Montañeses de Utuado. El derecho Tomás Rodríguez lanzó ocho entradas para ganar el desafío y Julio Maldonado empujó dos carreras.

Mientras, los Tigres de Hatillo aplastaron 12-1 a los Titanes de Florida con tres impulsadas de Robert Hernández y tres anotadas de Carlos Medina.

Calientes los Petroleros

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas lograron su tercera victoria seguida al dominar 7-4 a los Piratas de Cabo Rojo con ramillete de cuatro anotaciones en el octavo episodio.Christian Vázquez lanzó 2.2 entradas en relevo con seis ponches para ganar el encuentro.

Siete suspendidos el viernes

Siete juegos fueron suspendidos por lluvia en la jornada del viernes: Cayey en Caguas, Guaynabo en Cataño, Lajas en Yauco, Carolina vs. Vega Baja, Cidra en Comerío, Río Grande vs. Loíza y Camuy vs. Barceloneta.

El encuentro Carolina vs. Vega Baja fue reasignado para este domingo a las 2:00 p.m. en el Estadio Julio ‘Papo’ Dávila de Vega Alta.