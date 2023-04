¡No es de este planeta! Jimmy Butler hace encestada espectacular y enciende las redes

Jimmy Butler y el Heat de Miami hicieron historia, el eliminar a los Bucks de Milwaukee en los Playoffs de la NBA 2023, luego de llegar a la Fase Final como el octavo sembrado en el certamen.

El marcador concluyó 128-126, con el escolta inspirado, ya que anotó 42 puntos, que le valieron el pase a los de Florida a la siguiente ronda.

Jimmy Butler paraliza las redes con espectacular jugada

Ahora, Miami se medirá a los Knicks de Nueva York, en un encuentro que promete sacar chispas, para seguir avanzando en el campeonato.

Jimmy Butler está completamente loco.



Este ángulo de la jugada es una chulada.



Los #NBAplayoffs son hermosos 🤩 pic.twitter.com/xWBFFKXI0n — MazkaR*Яa Magiika ★ (@therejectmazkra) April 27, 2023

Butler volvió a demostrar que es uno de los mejores jugadores de la actualidad, con acciones determinantes en los momentos más importantes del encuentro.

Jimmy impuso condiciones e hizo un total de 42 puntos; además, obtuvo 51 por ciento de aciertos en tiros de campos.

Cabe destacar que en el penúltimo duelo venía de anotar 56 unidades, por lo que casi llega a 100 en dos partidos seguidos.

Durante la serie logró conseguir más de 30 puntos en cada encuentro, un promedio fuera de lo común en la NBA.

De hecho, Butler forzó que el encuentro se fuera al tiempo suplementario, al hacer un doble espectacular, que provocó la euforia entre los aficionados.

Buen momento para recordar que Jimmy Butler no fue un All Star esta temporada porque no lo consideraron lo suficientemente bueno.



Cállalos a todos Buckets 🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫



pic.twitter.com/kKx7yci1JM — Manu Pallares 🏀 (@ManuPallaresNBA) April 27, 2023

De la calle a triunfar en la NBA

La vida de Jimmy no siempre fue miel sobre hojuelas, pues tuvo una adolescencia complicada, luego de que su madre lo echara de la casa a los 13 años.

De hecho, el jugador pasó algún tiempo en la calle, sustentándose de la ayuda que recibía de sus amigos. Sin embargo, al elemento de Miami nunca le gustó que lo vieran como un mártir; al contrario, luchó por salir adelante.

“Sé que van a hacer un artículo, pero solamente tengo una petición por mi historia. No escriban de manera que la gente sienta lástima por mí o mi pasado, odio que sientan eso por mí, porque no hay nada que lamentar. De hecho, me gusta lo que me pasó, ya que me convirtió en lo que soy, esos desafíos me formaron”, detalló.