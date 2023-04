Muestran la cría boricua en competencia de “cheerleading” a nivel mundial

En Puerto Rico mayormente se destacan los equipos de baloncesto, pelota, voleibol, entre otros. Sin embargo, se realizan todo tipo de deportes, incluyendo el porrismo. Uno de los equipos que representa al país es PR Xstreet Cheerleading de Caguas quienes comenzaron desde el 2005 y han participado de competencias nacionales e internacionales

El coach de PR Xstreet Cheerleading, Chesko Ramos, relató que muchas personas le comentan que desconocían sobre este tipo de deporte en Puerto Rico.

“Todavía hay un consenso general, como no habido tanta cobertura en el deporte mucha gente me dice cuando llegan al gimnasio que no sabían que en Puerto Rico hacían cheerleading, que pensaban que solo eran en los “field days” de las escuelas con los pompones y ya he llevado varios años que nada es más lejos de la realidad. O sea obviamente existe lo recreativo como todos saben, hay etapas creativas y demás, pero ya hay varios equipos que trabajan a nivel competitivo y nivel internacional”, puntualizó Ramos.

Ramos enfatizó que desde el 2011 han representado a Puerto Rico en la competencia más grande que posee el porrismo, The Cheerleaders Worlds de la International Cheer Union (ICU) donde participan alrededor de 30 nacionalidades y este año no es la excepción. A partir del 21 de abril hasta el 24 competirán en The Cheerleaders Worlds 2023 en Orlando, Florida.

“Van alrededor de 400 equipos dentro de todas las categorías y hay distintos niveles. Nosotros estamos participando en el nivel más alto que es el nivel 7 de adulto”, mencionó el coach del equipo.

Ramos destacó que comenzaron a entrenar desde junio para prepararse para las competencias en Puerto Rico e internacionales, ya que es un deporte que requiere de mucha dedicación por la consistencia física que se requiere.

“Uno se prepara todo el año para competir tres meses y las rutinas son de dos minutos treinta, pero si uno no se prepara fuerte para esos dos treinta no hay manera de que los aguanten. Es algo bien exigente que mucha gente, al no ser un deporte masivo o que se cubra tanto y demás pues la gente a lo mejor no conoce”, señaló Ramos.

El coach resaltó que casi todos los años han llegado a finalistas. Sin embargo, el año pasado por primera vez fueron premiados como los 10 mejores equipos del mundo, que es un logro difícil de alcanzar. No obstante, este año buscan alcanzar la misma premiación.

“Nosotros todos como equipo tenemos como objetivo principal poner a Puerto Rico en alto, este es nuestro motivo principal de entrenar todo el año”, comentó Ramos.