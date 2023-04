Christian Dalmau firma contrato de extensión con los Indios de Mayagüez

La estadía del veterano Christian Dalmau como dirigente de los Indios de Mayagüez se prolongará hasta el 2025, luego de recibir una extensión por la gerencia del quinteto del oeste.

Dalmau se desempeñó en el Baloncesto Superior Nacional por 24 temporadas y en la pasada campaña debutó como el Cacique de la escuadra India, luego del equipo haber iniciado con una racha de 0-7. Ha sido propulsor de grandes cambios en la franquicia que los han llevado a mejorar en muchos aspectos entre ellos, las victorias y el juego colectivo.

El técnico se mostró agradecido por el trato y la confianza que la administración le ha brindado.

“Me siento muy contento de lo que ha estado pasando desde que yo llegue, más que agradecido por la confianza que me han dado. Desde que llegué a Mayagüez yo no tengo nada que no sea agradecimiento por el trato que me han dado”, expresó Dalmau.

También destacó que ha desarrollado una gran relación con Carlos “Cady” Acosta, apoderado de la Tribu y el equipo de trabajo, “eso lo hace mucho más fácil de pensar y seguir trabajando en algo que hemos empezado todos nosotros juntos”.

“No hay nada mejor que tener un equipo de trabajo donde todo el mundo esté nadando para el mismo lugar”, señaló.

Desde la llegada de Dalmau, el quinteto mayagüezano ha tenido muchos cambios en la plantilla, sin embargo, él ha apostado a la juventud en su fórmula para llevar a cabo su misión.

“Siempre nosotros vamos a buscar la manera de mejorar el equipo en base a lo que estamos construyendo, mi meta con ellos al ser el grupo más joven de la liga es la consistencia, ser consistentes noche tras noches. Esa es la parte más compleja al ser chamacos jóvenes y a la misma vez por eso necesitamos dos refuerzos que estén todas las noches consistentemente”, dijo el Cacique.

Desde el día uno para Dalmau ha sido importante traer a Mayagüez una cultura de equipo donde la prioridad es la franquicia y al pasar del tiempo el núcleo lo ha comprendido.

“Yo entiendo que esto es un deporte en equipo y para tú poder ganar no importa cuántas estrellas tú puedes tener, si todos no estamos halando al mismo lugar y cada cual tiene la cabeza individual, no vamos a llegar a la meta. Ellos han entendido que ganamos y perdemos todos juntos como grupo, esa es la única manera que tú puedes salir todas las noches a competir”, puntualizó.

La Tribu juega para un récord 6-5, consiguiendo grandes victorias en los pasados partidos frente a los Vaqueros de Bayamón y Atléticos de San Germán.