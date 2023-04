Saúl “Canelo” Álvarez y la parálisis facial que sufrió por estrés

Saúl “Canelo” Álvarez es uno de los personajes más buscados en la web, gracias a que el pugilista se convirtió en uno de los deportistas más destacados en el mundo del boxeo.

Ser multicampeón no ha sido nada fácil, pues el tapatío ha tenido que luchar por ser uno de los mejores libra por libra.

“Canelo” se sinceró en el podcast de “Chicharito”

Desde temprana edad, Álvarez mostró cualidades en el cuadrilátero, motivo por el que decidió dedicarse de lleno al deporte de los guantes.

Aunque ahora tiene mucha riqueza monetaria, en su infancia Saúl tuvo muchas carencias, al grado de que vendía paletas en camiones, en su natal Guadalajara.

Tras consagrarse en el mundo del boxeo, Saúl decidió volver a Jalisco, para protagonizar una cartelera, en la que defenderá sus cetros ante el británico John Ryder, en el Estadio Chivas, el próximo 6 de mayo.

Este combate será especial para el mexicano, pues representará su regreso a su pais, tras más de 12 años de no pelear en suelo azteca.

Sufrió parálisis facial

Aunque parece que “Canelo” está lejos de padecer algunas enfermedades, el mexicano reveló que hace poco sufrió una parálisis facial.

Y es que, el púgil explicó, en el podcast de “Chicharito” Hernández, que suele tener muchas presiones, ya que no sólo lleva su carrera en el encordado, pues desde hace unos meses se convirtió en empresario, al ser dueño de varias franquicias de gasolineras y tiendas de conveniencia.

“Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron: ‘¿Qué le pasó?, ¿por qué esta así?’, y les dije que fue por puro pinche estrés. ‘No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba’.

“Entre más tienes, fama o dinero, más problemas tienes, más responsabilidades, esa es la verdad, pero está bien, porque puedes enseñar muchas cosas cuando eres un líder”, relató.