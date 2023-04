Así de veía Cody Rhodes en su primer WrestleMania

La gran oportunidad de Cody Rhodes ha llegado. El luchador tendrá su primer evento estelar de WrestleMania, luego de que se enfrentará a Roman Reigns por título indiscutible.

Gracias a que ganó Royal Rumble, el originario de Marietta, Georgia, se ganó la oportunidad de llegar al evento estelar de WWE como protagonista.

Cody Rhodes protagonizará WrestleMania 39

Sin embargo, el reto no será nada sencillo, pues se enfrentará a Roman, el atleta más dominante de la última época en la compañía.

De hecho, Reigns acumula más de dos años como campeón de la empresa, lo que lo tiene como el hombre estelar que lleva las riendas de WWE.

Pero la ambición de Rhodes está a tope, ya que hace algunos meses regresó a la compañía, tras ser uno de los fundadores de AEW.

mi estabilidad mental depende de que Cody Rhodes gane el domingo en Wrestlemania pic.twitter.com/d01c5QtCU8 — jovic (@kiingjoviic) March 28, 2023

Cody sabía que WWE es su casa. Incluso, su padre y hermano son considerados leyendas de la empresa, gracias a las memorables batallas que tuvieron.

Por tal motivo, “La Pesadilla Americana” quiere labrar su propio camino y ser el tipo protagonista, por lo que saldrá a matarse en su duelo ante Reings.

“Creo que tengo que entrar en esto y no puedo simplemente manejar las emociones del hijo de Dusty, el título que nunca obtuvo. No puedo manejar esas emociones, tengo que ser literalmente el mejor, campana a campana. Sólo tengo que entrar con más gasolina en el tanque. Debo que entrar con la mayor disciplina posible. Simplemente no quiero ser un casual de eso”, comentó Rhodes.

Así se veía en su primer WrestleMania

En el lejano 2007, Cody hizo su debut en WWE, para de inmediato tener su primera rivalidad, ante Hardcore Holly, quien tiempo después fue su mentor.

Su primera aparición en el evento magno de la compañía fue en WrestleMania 24, cuando fue parte de un combate de 24 hombres, que aspiraban a tener una lucha estelar por el título ECW.

Sin embargo, Rhodes fue eliminado y no tuvo la oportunidad de participar esa noche. Las cosas han cambiado, ya que era un esteta más delgado.

Pero su momento llegó, pues en WrestleMania 39 llegará a la lucha estelar, con la firme intención de convertirse en el rey de WWE.