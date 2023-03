Holly Holm, la veterana de 41 años que buscará un título más en UFC

Hablar de Holly Holm en el mundo de la UFC, es referirse a una de las grandes leyendas de la compañía, ya que con 41 años sigue vigente en el octágono.

Hace algunos días, la veterana peleadora regresó a la acción, tras 10 meses en los que no tuvo actividad, por lo que se esperaba que no tuviera una buena contienda.

Holly Holm sueña con el cinturón de peso gallo

Sin embargo, Holm saltó mejor que nunca al octágono, por lo que venció por decisión unánime a Yana Santos, lo que la puso en la mira de poder disputar el cetro de peso gallo.

Su actuación dejó en claro que quiere ir por el campeonato mundial, el cual ya tuvo en el pasado, pero a sus 41 años está dispuesta a obtenerlo una vez más.

Aunque la posibilidad del retiro está latente, Holly cree que tiene mucho por dar en las artes marciales mixtas, pues tiene la fuerza para contender de tú a tú.

La actual reina de la división de peso gallo es Amanda Nunes, con quien ya se enfrentó en 2019, pero el saldo no fue positivo.

Nunes es el obstáculo más grande de Holly

La brasileña la derrotó y se quedó con el cetro, por lo que volver a pelear con ella sería como una revancha, por el antecedente que dejaron esa noche.

Sin embargo, Holm no ha dicho nada; al contrario, evitó un poco el tema, pues es consciente de que Nunes es una de las mejores peleadoras de la actualidad.

“Veremos qué se le ocurre a la UFC. Definitivamente no hay muchas luchadoras por encima de mí. Luché contra Pennington dos veces, así que a veces no tiene sentido. Aparte de eso, está Peña, pero nunca se sabe. Las cosas cambian mucho. Solo quiero seguir mejorando en el gimnasio.

“Nunca me gusta ponerme una fecha límite, pero definitivamente sé que ya no tengo 25 o 30 años. Todavía me siento muy saludable en este momento. Definitivamente sé que la jubilación es más pronto que hace 10 años, pero todavía no estoy lista para hacerlo”, detalló.