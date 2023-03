Carlos Beltrán Baseball Academy realizará evento de reclutamiento en Puerto Rico

La Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) anunció este martes que se prepara para lo que será el primero de cuatro eventos de reclutamiento y exposición únicos en su clase en Puerto Rico, de la mano de la reconocida marca de calzado, ropa y accesorios deportivos New Balance.

Esta, es la primera vez que en la isla se lleve a cabo una serie de eventos como estos, llamados Future Stars Series- Regional Combine.

Estos eventos que incluyen un showcase, son muy comunes en Estados Unidos, pero aquí en el país no por lo que se vislumbran como una experiencia única y gran oportunidad de exposición no sólo para los estudiantes de la CBBA, sino también, para jóvenes que estén cursando los grados entre noveno a duodécimo y que practican el béisbol, aunque no pertenezcan a la academia.

“El Clásico Mundial de Béisbol nos mostró que, la calidad élite de los beisbolistas no recae sólo en jugadores de Norteamérica. Así lo pudimos ver con el campeón actual Japón y la gran representación de los equipos del Caribe, Latinoamérica, Europa etc. Así que, poder trabajar un evento como este es importantísimo para el desarrollo de nuestros prospectos y que sientan que las oportunidades también son reales aquí en su isla”, explicó Orlando Meléndez, director ejecutivo de la CBBA.

El primer encuentro se llevará a cabo el martes, 11 de abril de 2023 a partir de las 8:00am en los predios de la Carlos Beltrán Baseball Academy en el municipio de Florida. El cupo es limitado para los primeros 200 jóvenes interesados que se inscriban y obtengan su pase de invitación a través de este enlace o llamando al 787-822-6060.

Será una semana llena de beisbol y grandes oportunidades para los participantes ya que, el primer Future Stars Series- Regional Combine será justo el día antes del ya tradicional Torneo Senior de la CBBA que también es abierto al público en general.

“Estamos bien entusiasmados con el aporte al futuro del deporte puertorriqueño que podemos lograr a través de eventos como este, somos la academia líder en desarrollo de beisbolistas en PR y lograr este tipo de iniciativas es esencial para comenzar a estimular cambios buenos e importantes para el béisbol de nuestro país”, añadió el ex jugador de grandes ligas y propietario de la academia, Carlos Beltrán.

Para más información y contenido exclusivo, pueden seguir a la CBBA a través de su cuenta oficial de Instagram como @carlosbaseballacademy.