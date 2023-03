Pelota Doble A: Se reanuda la acción con 20 juegos

La acción de la temporada 2023 del Béisbol Superior Doble A se reanuda este viernes, con 20 juegos en agenda para marcar el inicio del cuarto fin de semana de la fase regular.

Como parte del calendario de juegos del viernes, los campeones Toritos de Cayey y los Mulos de Juncos expondrán su cadena de cuatro triunfos. Ambos equipos cuentan con la mejor racha activa del torneo.

Los Toritos recibirán la visita de los Pescadores del Plata de Comerío (4-2) en el estadio Pedro Montañez de Cayey a las 8:00 p.m. El estelar lanzador derecho Freddie Cabrera tendrá su primera apertura del año por los monarcas. Por su parte, los Mulos (4-2) se medirán con los Halcones de Gurabo (3-3) en el Estadio Mariano “Niní” Meaux de Juncos, desde las 8:00 p.m.

Nuevo dirigente en Peñuelas

Los Petroleros de Peñuelas (2-4) se tirarán al terreno con nuevo dirigente, al visitar a los Piratas (3-2) en el Estadio Tuto Mendoza de Cabo Rojo, a las 8:00 p.m. Joel Morales regresó a la dirección del equipo, en sustitución de José Daniel Velázquez. La última vez que Morales digirió a Peñuelas fue en 2018. Guió a los Petroleros al subcampeonato en la temporada 2011. También ha sido dirigente de los equipos Potros de Santa Isabel y Cardenales de Lajas.

Solidaridad con Día del Síndrome de Down

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, doctor José Quiles Rosas, autorizó a los integrantes de los equipos del Béisbol Superior Doble A a utilizar medias disparejas en los juegos de este fin de semana, para unirse a la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. Desde el 2012, la Organización de Naciones Unidas declaró el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down y en una muestra de empatía se exhorta a utilizar medias de distintos colores en dicha fecha. “Queremos unirnos a tan encomiable iniciativa. He autorizado que en los juegos a efectuarse este fin de semana, los equipos o jugadores que deseen participar de la misma, así pueden hacerlo. Por lo tanto, no se estará sancionando a ningún jugador que tenga medias diferentes a los de sus compañeros en los juegos del fin de semana del 24 al 26 de marzo”, expresó Quiles Rosas. El director ejecutivo, Efraín Williams González, celebró la iniciativa. “Exhortamos a todos los apoderados a que animen a sus jugadores a participar de este evento”, puntualizó Williams González.

Otros juegos en agenda

En otros desafíos, Barranquitas (1-5) estará en Cidra (5-1), Caguas (0-6) en Aibonito (3-3), San Lorenzo (2-4) vs. Patillas (3-3) en Arroyo, Yabucoa (3-3) en Humacao (2-4), Lajas (4-2) en Yauco (3-2), Coamo (4-1) en Salinas (3-3) y Juana Díaz (3-2) en Ponce (2-4). Además, Guayama (2-3) vs. Santa Isabel (2-3) en Coamo, Loíza (2-4) en Fajardo (5-1), Las Piedras (2-4) en Río Grande (2-4), San Sebastián (5-1) en Añasco (3-3), Aguada (2-4) en Hormigueros (3-3) y Vega Baja (0-6) en Vega Alta (2-4). Mientras, Dorado (4-2) jugará en Guaynabo (5-1), Cataño (4-2) en Carolina (3-3), Hatillo (4-2) en Utuado (1-5) y Barceloneta (1-5) en Florida (2-4).