Manatí presenta oficialmente a su equipo de baloncesto nacional

Con la fuerza e ilusión que naturalmente provoca el estreno de un proyecto, hoy se presentó oficialmente el nuevo equipo del Baloncesto Superior Nacional, Los Osos de Manatí. Rodeado de jugadores y el equipo técnico, el alcalde de la ciudad, José Sánchez González, agradeció al trabajo capitaneado por el cantante Ozuna y toda su familia por acercarse para conformar el nuevo equipo que aseguran será un fuerte contendiente para el resto de los quintetos del país.

Manatí no contaba con equipo de baloncesto desde el 2016. “Estábamos pendiente de que llegara alguien interesado en trabajar en equipo, que se mantuviera todo el tiempo comprometido, que realmente representara lo que es nuestro pueblo y ese fue Ozuna. Gracias por su interés y el de toda su familia por su aportación en muchos sentidos y que nos lleva a estrenar mañana (en el juego inaugural de los Osos frente a los Cangrejeros de Santurce) un remodelado Coliseo Juan Aubín Cruz, sin dudas, uno a nivel de la NBA y el mejor de Puerto Rico. Y al equipo les digo que, ‘a mí no me gusta perder, ni jugando’, así que solo espero y estoy seguro que tendremos lo mejor de cada cual”, expresó el primer mandatario de Manatí quien agregó que este proyecto, aparte de unir a los puertorriqueños, moverá grande y positivamente la economía del pueblo.

Los jugadores que forman parte del nuevo equipo Osos de Manatí son: Chris Ortiz (capitán), Isaac Sosa (capitán), Matt López, Lance Tejada, Derek Reese, José Ginés, Algenis Quintana, Bryan Calderón, Kevin Young, Wilmer Lugo, Greg Monroe, Elier González, Alex Morales, Jordan Howard, y Jhivvan Jackson. El equipo técnico está compuesto por Flor Meléndez (gerente general); Iván Ríos (entrenador principal); Carlos Calcaño (asistente del entrenador), Yantonio Acosta (asistente del entrenador); Flor Meléndez Jr. (asistente del entrenador); Kevin Nesbitt (gerente de operaciones); Alía Méndez Pagán (fisioterapista); Mario Ávila (asistente fisioterapia); Félix Rebel (preparador físico); Jan Carlos Cabrera (‘skill trainer’); Jorge L. Schettini (encargados de la propiedad); y Luis Manuel Fernández (asistente encargados de la propiedad).

Por su parte, Flor Meléndez dijo que “gracias al esfuerzo del alcalde y todo el equipo hemos sido testigos de una gran transformación; nuestro equipo viene de Guayama donde habíamos jugado bien, pero esta vez, hemos tratado de reforzar el grupo para que logre lo que no habíamos podido hacer. De esta forma, ahora tenemos un equipo que no tiene nada que envidiarle a otro”.

Mientras, Ricardo Dalmau, presidente de la Liga del Baloncesto Superior Nacional y quien estuvo presente durante la conferencia de prensa celebrada en el Centro de Convenciones José Miguel Class “El Gallito de Manatí”, aseguró que “Manatí cuentan con una franquicia que va a transformar la forma de hacer espectáculos de esta índole; tienen una visión bien clara, todo está bien pensado y balanceado, de la mano de un artista (Ozuna) que también es conocedor del deporte, al igual que toda su familia; todos vienen a aportar, aparte de las fabulosas facilidades remodeladas que serán del agrado de todos los visitantes”.

El primer juego de Los Osos de Manatí se celebrará mañana 23 de marzo, a las 8 de la noche, en el Coliseo Juan Aubín Cruz, donde recibirán a los Cangrejeros de Santurce. El mismo será transmitido por Punto 2 de Telemundo.