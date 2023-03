Rompe el silencio: Sasha Banks habló por primera vez de su adiós de WWE

El 27 de mayo de 2022, la WWE anunció la suspensión indefinida de Sasha Banks y Naomi, luego de que las luchadoras tuvieran ciertos problemas de indisciplina, al negarse a salir a pelear en un evento en vivo.

Desde entonces, la esteta estadounidense no volvió a pararse en un ring de la compañía, ya que nunca pudo llegar a un arreglo con la junta directiva.

Mercedes Moné, el nuevo nombre de Sasha Banks

Por tal motivo, a finales de 2022, WWE y la luchadora tomaron la decisión de romper el contrato que los unía, situación que dejó a Banks sin trabajo.

Sin embargo, Sasha ya tenía una oferta formal de New Japan Pro-Wrestling, en donde cambió de nombre y se hizo llamar Mercedes Moné.

A partir de ahí, la esteta inició un nuevo camino, muy lejos de la compañía que la catapultó a la fama, pero su ambición estaba intacta, por lo que al poco tiempo se proclamó campeona femenina.

WWE fue la compañía que la puso en el plano internacional; incluso, fue pilar en la revolución femenina que tuvo la empresa.

La luchadora podría volver a WWE en el futuro

Desde que fue suspendida, Mercedes se mantuvo callada y evitó hablar de su situación, pero ese silenció se quebró hace unos días, ya que aclaró lo sucedido.

“En primer lugar, nadie conoce la historia, pero están leyendo lo que quieren leer y creer lo que no es. Nadie sabe la historia, porque no he dicho nada, y no voy a decir mucho, ya que soy una jefa con clase.

“Depende de Dakota Kai. Depende de todos los demás volver. Eso es genial para ellos. Eso es genial. Ese es su sueño, pero fui tras el mío, que era ir a Japón. Tienes que seguir tu corazón y tu alma. Tuve que tener un cambio. Debía sentir algo diferente en mi corazón y en mi alma”, relató.

Aunque Moné dio sus primeras declaraciones, no dejó en claro cuál fue el motivo de su salida, pero dejó una puerta abierta a un posible regreso.