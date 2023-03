Un confiado Mayfield está emocionado por jugar en Buccaneers

TAMPA, Florida EE.UU. (AP) — Baker Mayfield está emocionado de tener una oportunidad para ganar el antiguo trabajo de Tom Brady con los Buccaneers de Tampa Bay.

La primera selección global del draft de 2018 firmó un contrato de un año con un valor de hasta 8,5 millones de dólares en la agencia libre y competirá con el profesional de tercer año Kyle Trask para ser el sucesor de Brady en un equipo que hace dos años ganó el Super Bowl.

“Escuchen, nunca seré Tom Brady. Hay una razón por la que él ganó tantos Super Bowl, él es el más grande de todos los tiempos, no hay duda de ello. No estoy tratando de ser Tom, seré yo mismo. Eso es lo que me ha traído hasta este punto”, dijo el lunes Mayfield.

“Lo vamos a hacer diferente, pero eso es lo que hace a esta liga tan especial. Cada quien le pone un toque especial. Es un honor seguir los pasos de alguien como él”, reconoció el exjugador de Cleveland, Carolina y los Rams de Los Ángeles. “Quienes han jugado con él por aquí, les voy a exprimir el cerebro para conocer las cosas que él hizo. Que no queden dudas de ello. Estoy emocionado”.

Tampa Bay será el tercer equipo para Mayfield desde que fue intercambiado de los Browns a los Panthers en julio del año pasado. Tuvo marca de 29-30 en cuatro años en Cleveland, y se combinó para tener marca como titular de 2-8 mientras lanzó para 2.163 yardas, 10 touchdowns y ocho intercepciones con Carolina y Los Ángeles en 2022.

Mayfield, quien cumplirá 28 años el mes próximo, ha lanzado para 16.288 yardas, 102 touchdowns y 64 intercepciones en cinco temporadas.

“Fue importante para mí llegar a un lugar estable y que sabe ganar y sabe hacer bien las cosas”, dijo el quarterback sobre la decisión de unirse a los Buccaneers, que se están reconstruyendo después del retiro de Brady.