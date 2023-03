Natalia Meléndez truena contra los que intentan humillar al lanzador Alexis Díaz

La exbaloncelista y analista deportivo, Natalia Meléndez, salió en defensa del lanzador Alexis Díaz luego de que este recibiera críticas y fuera humillado en las redes sociales por su actuación en el partido donde Puerto Rico quedó eliminado ante México en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC, en inglés).

Durante la antesala al partido de Venezuela y Estados Unidos en Wapa Deportes, Meléndez, dedicó unas palabras a las personas que se han expresado en contra del dirigente Yadier Molina por haber traído a Díaz a la loma cuando los boricuas tenían ventaja.

“Algo que no puede pasar con nuestros jugadores en este país es caerles arriba, como mucha gente le cayó a Alexis, en esa parte no me puedo quedar callada, porque vi una cantidad de memes que me dio mucho coraje, porque Alexis no se tenía que poner la camisa para representar a Puerto Rico si no quería, porque es millonario y ya tiene su carrera hecha y nadie se trepa a la lomita a hacer las cosas mal, él se trepó ahí para hacer las cosas bien y para tratar de darnos un triunfo. Los aplaudimos cuando están bien, cuando está mal podemos criticar pero no tenemos ningún derecho de humillar a ningún atleta que se ponga la camiseta de nuestro país porque nos está representando, ahí es cuando nosotros como puertorriqueños tenemos que salir y decir, sabes qué caballo todo va a estar bien”, expresó Meléndez.

La remontada de los mexicanos llegó cuando Alexis Díaz subió a la loma y permitió un rally que empató el partido y posteriormente tomaron ventaja 5-4.

Puerto Rico cae ante México y termina el sueño boricua

La selección nacional de Puerto Rico cayó ante México y culminó su participación en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC, en inglés).

El marcador final fue 5-4.

Puerto Rico arrancó al frente con dos cuadrangulares en la primera entrada de Javier Báez y Eddie Rosario respectivamente para comenzar el partido 4-0 frente a los mexicanos.

En la segunda entrada, Isaac Paredes, colocó a México en la pizarra con un cuadrangular de su autoría para darle esperanzas a los mexicanos con un 4-1.

Los mexicanos amenazaron con tomar ventaja en la quinta entrada, con las bases llenas Stroman enfrentó problemas para aguantar la ofensiva de México permitiendo una carrera adicional impulsada por Alex Verdugo. Con las bases llenas, Molina tuvo que salir a la loma y terminó la participación de Stroman para traer a Yacksel Ríos.

Una atrapada de Neftalí Soto impidió que los mexicanos continuaran con una carrera adicional y finalmente Ríos salvó a Puerto Rico de la situación.

En la séptima entrada, las trompetas sonaron para la entrada de Alexis Díaz, utilizó la peculiar canción de entrada de Edwin Díaz para honrar a su hermano que se lesionó en el juego ante la República Dominicana. Tras varios lanzamientos de Díaz, Puerto Rico volvió a enfrentar una situación de bases llenas por lo que Molina tuvo que volver a realizar un cambio de lanzador. Jorge López entró por Díaz que ante las bases llenas permitió dos carreras adicionales que empataron el partido 4-4.

Luis Urías con un sencillo impulsó la quinta carrera de México que los colocó al frente en la parte baja de la séptima entrada.

Una espectacular atrapada de Randy Arozarena impidió un avance por Puerto Rico tras un batazo de Emmanuel Rivera.

El ganador del partido se enfrenta a Japón en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, que se jugará el lunes a las 7:00pm (hora de Puerto Rico).

México pasa a la semifinal del torneo por primera vez en la historia de la participación de este país en el clásico.