Pista del aeropuerto de Aguadilla será utilizada para carreras de autos

La pista del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla será la sede de un evento de aceleración que busca que los amantes de esta actividad tengan una forma segura de llevar a cabo sus carreras.

El entusiasta del mundo “racing” Osvaldo Friger anunció la celebración del evento de carreras “Caribbean Exotic Roll Race Challenge by Fast or Nothing (FON)”, el fin de semana del 25 y 26 de marzo, en Aguadilla.

Ese fin de semana, el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández se convertirá en una pista de carreras en la cual los competidores se medirán en dos modalidades: media milla (2,640 pies) y “roll race” (1,500 pies).

Friger explicó que en esta última modalidad se enfrenta un carro contra otro, para establecer cuál es el más rápido, con la particularidad de que los carros no empiezan en cero en el punto de partida.

“No es solamente la milla final, lo interesante de esa carrera es que, no importa cuántas millas corras, lo importante es quién llega primero a la meta. O sea, que un carro que hace, quizás, menos millas puede ganar, si el piloto del carro que logra más millas falla en los cambios. Esa carrera a la gente le encanta”, abundó.

Los “fiebrús” podrán seguir el desempeño de los pilotos y carros participantes a través de la aplicación web Fast or Nothing, donde quedarán registradas las millas completadas por los participantes de las diferentes modalidades y categorías.

El público también disfrutará de ver correr al Lamborghini, el Audi R8 y el Nissan GT-R más rápidos de todo el Caribe, entre los más de 200 carros que se espera que compitan.

Recalcó que el evento tiene un enfoque familiar, y que habrá atracciones dirigidas a gustos diversos como un área de diversión para perros, carreras para mujeres, exhibiciones de carros, área de entretenimiento para niños y vagones de comida.

El protagonista y productor ejecutivo de la película puertorriqueña “Los mecánicos” señaló que este evento le da la oportunidad de continuar cumpliendo con dos de sus metas más importantes: la de impulsar el autoturismo en Puerto Rico y contribuir a erradicar las carreras clandestinas.

“El deporte del automovilismo es lo suficientemente peligroso ya, como para hacerlo un espacio donde no se tiene la mayor posibilidad de control”, afirmó.

“Tú puedes ser el mejor piloto del mundo, tener el mejor carro del mundo, y tienes un accidente contra un árbol, y no tienes una ambulancia cerca, no hay un bombero cerca… Te puede pasar lo que le ha pasado a grandes del automovilismo entre ellos Paul Walker, que todos conocemos su desdicha, recordó, en referencia al popular actor de la saga “Fast and Furious”, quien falleció en 2013 a los 40 años, en un accidente vehicular junto al piloto de autos Roger Rodas.

A juicio suyo, este tipo de eventos de riesgo, cuando se hacen de manera organizada y con las garantías de seguridad que no brindan las carreteras públicas, minimizan las consecuencias para los pilotos. Al mismo tiempo, es su manera de continuar promoviendo un deporte que ha colocado el nombre de Puerto Rico en alto.

“Si nosotros fuéramos a tener medallas, como en las olimpiadas, en el deporte del automovilismo, tendríamos más medallas que en cualquier otro deporte”, subrayó.

Los boletos para el “Caribbean Exotic Roll Race Challenge by FON” están disponibles en PRTicket (https://boletos.prticket.com/events/en/listaEventos). Menores de 10 años entran gratis. El evento transcurrirá en horario de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. Parte del dinero recaudado en la venta de boletos se donará la Asociación contra la Distrofia Muscular (MDA, en inglés), de la cual Friger es padrino desde hace cuatro años.