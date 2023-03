Anuncian nuevo integrante de Puerto Rico para el clásico de béisbol

Tras anunciarse que el pelotero puertorriqueño José Miranda no estará disponible en la plantilla del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC, en inglés), la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) anunció la entrada del guardabosque Johneshwy Fargas.

“Johneshwy Fargas es un jugador que impactará al equipo de forma positiva con su gran defensa y velocidad. Cuenta con experiencia en las Mayores y ha sido merecedor de múltiples reconocimientos en Puerto Rico. Es agresivo, le gusta el juego alegre y siempre está disponible para aportar en el rol que se le asigne”, expresó Joey Solá, gerente general del equipo.

Ayer, se anunció que Miranda no estará disponible debido a una molestia en su hombro derecho.

La información fue difundida por Rocco Baldelli, dirigente de los Mellizos de Minnesota, equipo al cual pertenece el pelotero boricua en las Grandes Ligas (MLB, en inglés). Según indicó el entrenador, Miranda no podrá participar en el clásico debido a una lesión en el hombro.

Rocco indicó que espera que Miranda esté listo para volver al terreno de juego cuando comience la temporada de la MLB.

“Todavía tenemos muchas esperanzas de que esté listo para el Día Inaugural, pero no está lanzando en este momento”, expresó a miembros de la prensa especializada en los Mellizos de Minnesota.

Posteriormente, el gerente general del equipo Joey Solá, confirmó que Miranda le notificó sobre la lesión que sufrió en los entrenamientos de primavera.

“El jugador José Miranda me comunicó que durante su preparación en los campos de entrenamiento sufrió una molestia en su hombro derecho, lo que le imposibilita jugar en el World Baseball Classic. Intentamos con múltiples opciones, incluyendo que fuese únicamente bateador designado, pero la organización Minnesota Twins entendió que lo más prudente para su recuperación y rehabilitación era continuar en los campos de entrenamiento. Se están evaluando varias alternativas para sustituir a José Miranda y próximamente haremos el anuncio correspondiente”, expresó Solá.

Por su parte Miranda, indicó que la determinación de no poder jugar fue de su equipo en Grandes Ligas.

“Son cosas que pasan, que no se pueden controlar. La decisión fue de la organización Minnesota Twins, luego de reunirme con ellos. Me recomendaron quedarme en los campos de entrenamiento para el proceso de rehabilitación y así estar listo para el Opening Day. Me entristece porque pienso en la familia y los fanáticos que querían verme. Ese es un sueño mío”, indicó.

Esta es la segunda baja, luego de que Carlos Correa también indicara que no podrá participar debido a que su esposa está esperando un hijo.

El equipo está integrado en su mayoría miembros de las Grandes Ligas..

El cuadro inicial estará compuesto por Javier Báez, Francisco Lindor, Emmanuel Rivera, Edwin Díaz, Neftalí Soto y Vimael Machín.

Mientras, los jardineros serán M.J. Meléndez, Enrique Hernández, Eddie Rosario, Nelson Velázquez y Henry Ramos.

El “Team Rubio” tendrá como lanzadores a José Berrios, Duane Underwood Jr., Yacksel Ríos, Marcus Stroman, Edwin Díaz, Alexis Díaz, Jorge López, Dereck Rodríguez, Emilio Pagán, José de León, Fernando Cruz, Jovani Morán, Dominic Hamel, Héctor Santiago, Nicholas Padilla y Anthony Maldonado.

Por su parte, Christian Vázquez y Martín Maldonado fungirán como receptores.

El Clásico Mundial de Béisbol se llevará a cabo desde del 8 al 21 de marzo desde la ciudad de Miami, Florida.

Composición de grupos:

Grupo A: Holanda, Cuba, Italia, Panamá y Chinese Taipei.

Grupo B: Japón, Corea, Australia, China y República Checa.

Grupo C: Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Gran Bretaña.

Grupo D: Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaraguas.