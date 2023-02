Subriel Matías se convierte en el campeón mundial 63 masculino de Puerto Rico

Subriel Matias vs Jeremiah Ponce Subriel Matias vs Jeremiah Ponce (ESTHER LIN; Esther Lin/Esther Lin/SHOWTIME)

El artista del nocaut Subriel Matías (19-1, 19 KOs), de Puerto Rico, se coronó campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), esto al vencer por nocaut técnico en el quinto asalto sobre el argentino Jeremías Ponce (30-1, 20 KOs) en The Armory.

“Trabajé muy duro durante 10 meses para llegar a este momento, así que no tuve nada de que preocuparme”, dijo Matías.

La competitiva pelea estelar que fue televisada por Showtime, tuvo su desenlace en el quinto asalto cuando Matías envió a la lona a Ponce, pero este logró reincorporarse en mal estado. Al terminar el asalto, el entrenador de Ponce, Alberto Zacarías, le informó de inmediato al árbitro Mark Nelson que detuviera el combate.

“Yo quería noquearlo en el sexto round y me entrené para que la pelea no llegue más lejos de eso. Lo que sí me sorprendió fue que Ponce gastó tantos cartuchos en el primer round”, compartió el nuevo campeón al concluir el encuentro. Agregó que en el quinto round se dio cuenta que su oponente estaba herido, por lo que trabajó para ir terminando el encuentro.

Con la victoria, Matías se convierte en el campeón número 63 masculino de Puerto Rico y el octavo entre los puertorriqueños que han reinado en las 140 libras.

“Regis Prograis, ahora te toca ti. Yo soy el nuevo campeón mundial, y te prometo que voy a lastimarte. A Prograis le gusta hablar mucho sobre como lastima a sus rivales, pero yo cuento con esa misma mentalidad. Ya veremos quien prevalece, pero quiero que él sepa que hay gente más loca que él en este deporte”, sostuvo Matías.

Por su parte, Ponce dijo estar tranquilo con la decisión de su esquina. “Mi equipo me conoce mejor que nadie, y ellos tomaron la decisión que consideraron necesaria. Duele, pero lo más importante es que cuento con mi salud. Para mí, esta pelea fue pareja. Sin embargo, un solo golpe puede cambiar todo, y eso fue lo que sucedió. Subriel es un boxeador resistente y fuerte, y yo sabía de lo que él es capaz”, afirmó el boxeador argentino.

“Quiero que mi esposa y mi hija sepan que estoy bien. Las cosas pasan. Espero poder contar con una revancha y ser campeón mundial algún día”, conclouyó.