Machado pacta con Padres: 350 millones por 11 años

SAN DIEGO (AP) — El astro Manny Machado alcanzó un acuerdo para firmar un nuevo contrato de 350 millones de dólares y 11 años que mantendrá al dominicano con los Padres de San Diego hasta 2023, según una persona con conocimiento de las negociaciones.

La fuente habló el domingo con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada, ya que que Machado aún deberá cumplir con un reconocimiento médico para que el acuerdo quede oficializado.

El tercera base debía batear segundo el domingo en un juego de pretemporada de los Padres contra los Diamondbacks de Arizona.

Machado, de 30 años, había dicho recientemente que tras esta temporada, contemplaba salirse del contrato de 300 millones y 10 años que firmó en 2019. Con los 120 millones que ya ha cobrado, el nuevo acuerdo incrementa el monto comprometido de los Padres con Machado a 470 millones a lo largo de 15 años.

Clave en la transformación de los Padres como candidatos al campeonato de la Serie Mundial, Machado quedó segundo en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional el año pasado. Forma parte de un elenco de estrellas que incluye a Xander Bogaerts, Juan Soto y Fernando Tatis Jr., quien podrá reincorporarse el 20 de abril al completar una suspensión de 80 juegos por dopaje.

ESPN fue el primer medio en dar a conocer el nuevo contrato.

Al comienzo de la pretemporada, Machado señaló que una fecha plazo para negociar un nuevo contrato había pasado. Pero el dueño Peter Seidler indicó que retener al habilidoso infielder era su máxima prioridad.

Seidler, miembro de la familia O’Malley que fue propietaria de los Dodgers, no tiene reparos en el gasto para conseguir el primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia. Los Padres no disputan el Clásico de Otoño desde 1998, cuando fueron barridos por los Mets de Nueva York.

El pitcher Joe Musgrove, oriundo de San Diego, firmó por 100 millones y cinco años en julio. El torpedero Bogaerts fue adquirido por 280 millones y 11 años en la agencia libre. Y el as Yu Darvish acordó un nuevo contrato de 108 millones y seis años a inicios de febrero.

Con Tatis fuera todo el año pasado, primero por una lesión y luego la suspensión, Machado fue el eje del equipo que alcanzó la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde perdieron en cinco juegos ante los Filis de Filaldelfia. Previo, los Padres eliminaron a los Mets de Nueva York — ganadores de 101 juegos — en la ronda de comodines y después a los rivales Dodgers — ganadores de 111 juegos — en la serie divisional.

Machado bateó para .298 con 32 jonrones y 102 carreras impulsadas.

El acuerdo de 350 millones será el cuarto más abultado de las mayores, por detrás de Mike Trout (426,5 millones por 12 años), Mookie Betts (365 millones por 12 años) y Aaron Judge (360 millones por nueve años).

Sin embargo, el promedio anual de 31,8 millones será el 16to más elevado.