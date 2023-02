Stanton podría jugar en jardín derecho como local

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Giancarlo Stanton podría jugar como jardinero derecho algunos de los encuentros de los Yanquis de Nueva York como locales durante este año, mientras que Aaron Judge podría mudarse al bosque izquierdo, más espacioso en el Bronx.

“Pienso que fluyo mejor cuando estoy en los jardines” dijo Stanton el martes, luego del segundo entrenamiento de los Yanquis con plantel completo. “Al estar en los jardines, uno se involucra un poco más en el juego. Como bateador designado pasas mucho tiempo calentando y bateando. Ves más el juego por televisión, en vez de involucrarte”.

Harrison Bader, ganador del Guante de Oro y adquirido el año pasado antes de la fecha límite para pactar canjes, aparecería de inicio la mayoría de las veces en el jardín central.

“Si tenemos que poner a ‘Big G’ en el jardín derecho del Yankee Stadium y mudarme al izquierdo, no me importaría”, dijo Judge en referencia a Stanton. “No me preocupa mudarme, de modo que tengamos a Bader, a ‘Big G’ y a mí ahí. Ojalá que intentemos esto repetidas veces en el entrenamiento de pretemporada y que nos sintamos cómodos ahí”.

Judge jugó 78 encuentros en el prado central el año pasado y 73 en el derecho. No ha patrullado el izquierdo desde 2016, cuando estaba en la sucursal de la Triple A en Scranton/Wilkes-Barre.

“Estoy abierto a cosas como ésa, especialmente en nuestro parque”, dijo Boone. “Simplemente veremos cómo va eso y cómo se desarrolla todo. No se ha tomado una decisión todavía, pero lo tengo anotado”.

Stanton ha tenido que lidiar con varias lesiones en cuatro de sus cinco temporadas en Nueva York. Fue adquirido a Miami luego de la campaña de 2017, en la que bateó 59 jonrones.

En tres ocasiones posteriores, Stanton ha conseguido 30 vuelacercas o más. Sin embargo, se vio limitado a 18 juegos en 2019 y a 110 el año pasado.

Lo más cerca que ha estado de batear 59 cuadrangulares con los Yanquis fue en su campaña inicial, cuando totalizó 38.