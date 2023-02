Federación de Béisbol de Puerto Rico inaugura la primera temporada de la Liga Sub 23

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) inaugurará este sábado la primera temporada de la Liga de Desarrollo Sub 23 con juegos en tres estadios desde las 10:00 a.m.

El torneo correrá paralelo con el Béisbol Superior Doble A y contará con representación en las ocho secciones.

A continuación varios detalles de la nueva Liga de Desarrollo Sub 23:

¿Cuáles son los juegos de este sábado? - La acción comienza con Equipo Metro vs. Equipo Sureste en el Estadio Cristóbal ‘Cagüitas’ Colón, Equipo Norte vs. Equipo Noroeste en el Estadio Francisco Pagán de Añasco y Equipo Este vs. Equipo Central en el Estadio Pedro Montañez de Cayey.

¿Cuál es el propósito de la Liga? - Mediante esta Liga de Desarrollo Sub 23, la FBPR brindará taller a jugadores juveniles que pertenecen a las franquicias del Béisbol Superior Doble A o que estén en busca de una oportunidad. En la misma participarán jóvenes de hasta 23 años de edad.

¿Cuántos jugadores hay por equipo? - Cada equipo de la Liga de Desarrollo Sub 23 tendrá un máximo de 30 jugadores activos. Cada franquicia del Béisbol Superior Doble A tendrá derecho a contar con cinco jugadores en el equipo representativo de su sección. Las franquicias del Béisbol Superior Doble A podrán subir o bajar sus respectivos jugadores a más tardar el jueves a las 5:00 p.m.

¿Cuál es el formato del torneo? - Cada equipo de la Liga de Desarrollo Sub 23 jugará 20 partidos en la fase regular, con doble juego a siete entradas o dos horas cada uno. Se jugará los sábados.

¿Quiénes son los dirigentes? - Los dirigentes de la Liga de Desarrollo Sub 23 son los siguientes:Equipo Metro - Jaime MuñozEquipo Sureste - Juan ‘Puchy’ VelázquezEquipo Este - Eddie GonzálezEquipo Suroeste - Javier PérezEquipo Sur - Eduardo ‘Uchi’ GalarzaEquipo Norte - Omar RosadoEquipo Noroeste - Tony GonzálezEquipo Central - Ramon Santos

¿Cuál es el costo del boleto? - La entrada a los juegos es gratuita.