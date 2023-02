Boricuas ganan segunda edición del DRD International Baseball Academies Tournament

La novena boricua se proclamó campeona de la segunda edición del DRD International Baseball Academies (DIBAT), un torneo organizado por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), tras lograr la victoria contra Alemania 5 carreras a 2.

“Este año sin duda fue extraordinario. Me parece que estos jóvenes se llevan una gran experiencia, no tan solo deportivamente, sino a nivel personal. La calidad de béisbol que se vio partido tras partido durante estos seis días no tiene nada que envidiarles a eventos como series del caribe, entre otros. Estoy muy orgulloso de la representación de los nuestros y agradecido con el equipo de trabajo y con todos los países que nos honraron con su participación”, manifestó Ray J. Quiñones Vázquez, secretario del DRD.

El torneo se realizó del 7 al 12 de febrero en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, y contó con las selecciones de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, México, República Dominicana y Puerto Rico.

El equipo de Puerto Rico logró el campeonato de manera invicta. En el partido final se destaca el trabajo del pitcher Jarrette Bonet, quien lanzó 1.2 entradas, no permitió carreras ni hits, se enfrentó a seis bateadores y ponchó a cinco. Bonet también fue seleccionado como el Jugador más Valioso.

Además, los bateadores destacados fueron Gerardo Prado, de 1-1 con una carrera anotada y una empujada; y Alejandro Vera, de 2-1 con una carrera anotada y 1 empujada.

Por su parte, el equipo de Estados Unidos, representado por la IMG Academy, logró el tercer lugar frente al equipo de Guatemala (cuarta posición), 13 carreras a 0. Las novenas de México, Estados Unidos (representado por la TVCA), República Dominicana y Canadá lograron las posiciones quinta, sexta, séptima y octava, respectivamente.