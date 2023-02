Wolves superan a Jazz; los 2 pactan canje con Lakers

SALT LAKE CITY (AP) — Anthony Edwards anotó 31 puntos y Jaylen Nowell añadió 30, la máxima cifra en su carrera, para que los Timberwolves de Minnesota aplastaran el miércoles 143-118 al Jazz de Utah.

Los dos equipos se enfrentaron en una noche en que trascendió la información de que los Wolves, el Jazz y los Lakers de Los Ángeles habían pactado un canje que involucró a ocho jugadores de cara al vencimiento del plazo para realizar estas operaciones.

Incluso sin pisar el acelerador, los Wolves impusieron un récord de su campaña, al anotar 79 puntos en el primer medio. A la mitad del tercer período ganaban ya por 107-80, al atinar el 64% de sus disparos de campo, incluido el 61% de sus triples.

Luke Garza impuso la mejor marca de su carrera, con 25 puntos y los Timberwolves acertaron 23 triples. Igualaron así su mayor producción de la temporada.

El trueque entre tres equipos fue confirmado a The Associated Press por una persona enterada de la situación, quien solicitó permanecer en el anonimato porque los equipos no habían anunciado el gran acuerdo.

Este jueves vence el plazo para realizar canjes.

Mediante el convenio, los Wolves enviaron a D'Angelo Russell con destino a los Lakers, donde jugó sus primeras dos campañas dentro de la NBA (2015-17). Utah cedió a Nickeil Alexander-Walker y Mike Conley a Minnesota y se deshizo de Jarred Vanderbilt y Malik Beasley, quienes militarán ahora en los Lakers.

El Jazz recibió a Russell Westbrook, al mexicano Juan Toscano-Anderson y a Damian Jones, procedentes de los Lakers, así como una selección en la primera ronda del draft de 2027.