“Con todo el respeto que no te mereces”: Carlos Arroyo le tira duro a Eddie Casiano

El gerente general de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico, Carlos Arroyo, arremetió contra el exdirigente del equipo, Eddie Casiano, luego de unas expresiones que este realizara sobre su despido y la manera en que se trabaja en la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).

En sus expresiones, Casiano, indicó que el reclutamiento para la selección se basa en que Arroyo se jacta de su éxito como jugador para llevar a cabo sus planes.

“Con todo el respeto que NO te mereces.Ya que mencionas mi nombre y devalúas mi posición en nuestra Selección Nacional, siento cierta responsabilidad en responderle a tu poca clase. Primero que el reclutamiento de nuestros jugadores nunca ha sido basado en yo decirles “Yo fui caballo”. Su interés al igual que su compromiso siempre ha sido genuino gracias a los valores que le inculcaron sus padres de representar sus raíces. Segundo y te cito; “Tienen que ir personas que puedan educar al jugador que es Puerto Rico, nuestra cultura, de donde viene Puerto Rico? Como se juega en Puerto Rico “Eddie, con todo el respeto que NO te mereces.Yo nací en PUERTO RICO, me crié en Fajardo PUERTO RICO, Yo soy producto de las categorías menores del baloncesto de PUERTO RICO, fui 5 veces Campeón en la Liga Superior de PUERTO RICO, fui Capitán por 13 años de la Selección de PUERTO RICO, jugué en 4 Mundiales representando a PUERTO RICO. En las Olimpiadas del 2004 tuve el honor de ser el abanderado para PUERTO RICO. Y si no me equivoco tu estuviste allí con nosotros”, fue parte de lo que escribió Carlos Arroyo en su Instagram.

En sus expresiones, Arroyo, aseguró que está cualificado para educar a los jóvenes prospectos que forman parte de la selección nacional.

“Si yo no soy una persona cualificada para educar a estos jóvenes lo que significa nuestra cultura, cómo se juega el baloncesto en Puerto Rico y la responsabilidad que conlleva el compromiso de ponerse nuestro uniforme, pues que le den mi trabajo a un taíno con taparrabos.Mi único enfoque como Gerente General es el continúo desarrollo de nuestra Selección.Hoy tuve tiempo. No hablaré más del tema”, añadió.

Las expresiones de Arroyo responden a un comentario realizado por Eddie Casiano en el podcast El Debate TV.

“Ahora mismo va Carlos, Carlos que es el que manda en la selección y dice no, yo fui caballo, yo fui esto, yo creo que si me dan un plan. Pero en verdad lo que tienen que ir es personas que le puedan educar al jugador qué es Puerto Rico, nuestra cultura, de dónde viene Puerto Rico, cómo se juega, que muchos se creen que jugamos con tapa rabo todavía”, fueron las expresiones de Casiano en el podcast.