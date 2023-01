Cayey será sede de la novena Copa de Campeones de la Doble A

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) presentará este fin de semana la novena edición de la Copa de Campeones, evento que servirá de antesala para la temporada 2023 del Béisbol Superior Doble A.

La sede del torneo de pretemporada será el estadio Pedro Montañez de Cayey, hogar de los campeones Toritos.

La Copa de Campeones comenzará este viernes y se extenderá hasta el 4 de febrero, con formato de eliminación sencilla y siete juegos en agenda. Contará con la participación de los mejores ocho equipos de la pasada temporada 2022.

El grupo de equipos participantes es encabezado por los monarcas Toritos y los Peces Voladores de Salinas. También, estarán los Mulos de Juncos, Mets de Guaynabo, Libertadores de Hormigueros, Cardenales de Lajas, Arenosos de Camuy y Azucareros de Yabucoa.

El primer juego será entre Mulos y Toritos este viernes a las 7:30 pm. Mientras, el sábado se medirán Mets vs. Libertadores a la 1:00 pm y Cardenales vs. Peces Voladores a las 4:30 pm. En la jornada del domingo, Arenosos vs. Azucareros a la 1:00 pm y los ganadores de los primeros dos juegos a las 4:30 pm

La ronda de ganadores sigue el viernes, 3 de febrero y el juego del campeonato será el sábado, 4 de febrero.

Los Grises de Humacao ganaron la pasada edición de la Copa de Campeones, al vencer en el juego final a los Peces Voladores.

Calendario:

Viernes, 27 de enero

Mulos vs. Toritos - 7:30 pm (Juego 1)

Sábado, 28 de enero

Mets vs. Libertadores - 1:00 pm (Juego 2)

Cardenales vs. Peces Voladores - 4:30 pm (Juego 3)

Domingo, 29 de enero

Arenosos vs. Azucareros - 1:00 pm (Juego 4)

Ganador 1 vs. Ganador 2 - 4:30 pm

Viernes, 3 de febrero

Ganador 3 vs. Ganador 4 - 7:30 pm

Sábado, 4 de febrero

Juego final - 7:30 pm