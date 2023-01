Chente Ydrach responde a Miguel Cotto: “Esto es una cartelera profesional de boxeo”

Tras las expresiones realizadas por el boxeador retirado, Miguel Cotto, sobre las carteleras entre “influencers” que están cobrando mayor notoriedad en el país, el comunicador y promotor Chente Ydrach aseguró que su evento es uno profesional por la cantidad de atletas de alto rendimiento que acompañan al combate estelar entre figuras no asociadas al deporte.

A través de su canal de YouTube, Chente Ydrach, contestó a comentarios de Miguel Cotto quien catalogó como una “falta de respeto” que influencers como Jonathan Rosario “Gallo The Producer” y Misael González “Rey Charlie” se suban al ring al igual que lo hacen los boxeadores profesionales.

“Yo un poco simpatizo con el sentir de Miguel Cotto porque entiendo que es una persona que trabajó durísimo, un hall of famer, una figura importantísima para el deporte en Puerto Rico y un gran promotor de boxeo que ha trabajado por muchos años, Miguel Cotto Promotions, ahora bien, no cualquier persona puede ser pelotero profesional y no cualquier persona puede ser un baloncelista profesional como él muy bien dice. Pero sí cualquier artista, cualquier influencer puede participar de un celebrity basketball o un celebrity pelota, lo hemos visto, son eventos que se llenan de personas, hay un nicho, hay un mercado para vender este tipo de evento”, expresó Ydrach.

El comediante que se ha adentrado al mundo del deporte con su compañía Gallimbo Sports defendió el evento que promueve para el 11 de febrero que será estelarizado por los influencers, pero enfatizó en que también habrán otras 10 peleas entre boxeadores profesionales.

“Esta es mi reacción con mucho respeto a Miguel Cotto a quien considero el mejor boxeador de Puerto Rico, la gran diferencia entre este evento y los celebrity baloncesto que yo he participado, es que nuestro evento tiene una cartelera profesional y en realidad no he visto a los medios, que les tengo un respeto brutal también, mencionar eso cuando hablan del chisme. Esto es una cartelera profesional de boxeo, hay 10 peleas”, señaló Ydrach.

En sus expresiones indicó que en el evento que se llevará a cabo en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón también habrán otros combates como el de Stephanie Piñero quien es baloncelista y boxeadora profesional. En el pasado evento de Gallimbo Sports, la boxeadora hizo vibrar al público luego de noquear a su rival en los primeros segundos del combate.

La cartelera titulada “Choke Controversial” también cuenta con el boxeador Juan Zayas y el choque entre Jayson “La Maravilla” Vélez y Ryan “El Showman” Pino.

Miguel Cotto cataloga de “falta de respeto” las peleas de influencers como “Gallo The Producer” y “Rey Charlie”

Fue en entrevista con el programa Burbu Nite (Wapa TV), con la animadora Angelique Burgos “La Burbu” el boxeador catalogó este tipo de eventos como una “falta de respeto”.

“No le juega bien al boxeo, no soy fanático de ese tipo de boxeo, el boxeo es un deporte serio. No cualquier persona puede ser pelotero, no cualquier persona puede ser baloncelista...le faltan el respeto a nosotros como boxeadores y al boxeo”, expresó el exboxeador en el programa Burbu Nite (Wapa TV).

Cotto quien forma parte del Salón de la Fama del Boxeo, señaló que este tipo de figuras no se pueden subir a un cuadrilátero al igual que lo hacen otros boxeadores profesionales que dedican su carrera al deporte.

Te podría interesar: