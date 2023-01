“Él debe estar un poco frustrado”: Rey Charlie le responde a Miguel Cotto

Misael González Trinidad, mejor conocido como “Rey Charlie”, respondió este jueves a las expresiones emitidas por el boxeador retirado y leyenda del deporte Miguel Cotto sobre los eventos de peleas de influencers.

En entrevista con el programa Burbu Nite (Wapa TV), con la animadora Angelique Burgos “La Burbu”, Miguel Cotto catalogó este tipo de eventos como una “falta de respeto”.

Ante estas expresiones, el “Rey Charlie” indicó que difiere de la opinión del exboxeador.

“Difiero de Miguel Cotto, porque él dice que es una falta de respeto a los boxeadores y el boxeo, ¿pero cómo algo que beneficia el deporte va a ser una falta de respeto?”, dijo en entrevista con el programa Lo sé Todo (Wapa TV).

“Gracias a influencers como “Gallo The Producer” y este servidor, hay oportunidad de trabajo para estos boxeadores. Al final, lo que queremos es fomentar el deporte y que una de estas figuras, que está trabajando muy duro por lograr su sueño y ser campeón mundial, se convierta en una atracción taquillera, para que en un futuro no necesiten de influencers como nosotros”, continuó.

“Rey Charlie” indicó no sentirse ofendido por las expresiones de Cotto, pues él asegura está “trabajando igual de duro que cualquier boxeador”

“Yo lo entiendo. Él debe estar un poco frustrado, porque está duro haber comenzado en el Roberto Clemente y terminar en el Pedrín Zorrilla. El comenzó sus carteleras en el Roberto Clemente, que hay capacidad para 9,000 personas. Obviamente vendió solo 1,000 boletos, y por eso fue que tuvo que llegar en la última cartelera al Pedrín Zorrilla, que creo hace como unas 1,500 personas, pero no habían ni 600″, añadió en la entrevista.

“Yo entiendo su frustración... pero pues, lamentablemente, esto cambió. Ahora mismo son los influencers los que están moviendo masas y este tipo de boxeador que está trabajando en esta cartelera”, dijo.

“Los números están ahí. Hemos vendido casi 10 mil boletos a un mes antes de la pelea. ¿Que quiere decir eso? Que los que venden boletos somos los influencers. Si tu necesitas darle exposición a tus boxeadores y que tu compañía crezca, que me contrate. Yo estoy listo”, concluyó.

Miguel Cotto cataloga de “falta de respeto” las peleas de influencers como “Gallo The Producer” y “Rey Charlie”

Ante las nuevas carteleras que toman auge en la isla donde el evento estelar es protagonizado por figuras que no necesariamente son boxeadores, el boxeador retirado y leyenda del deporte Miguel Cotto brindó su opinión al respecto de este fenómeno.

En entrevista con el programa Burbu Nite (Wapa TV), con la animadora Angelique Burgos “La Burbu” el boxeador catalogó este tipo de eventos como una “falta de respeto”.

“No le juega bien al boxeo, no soy fanático de ese tipo de boxeo, el boxeo es un deporte serio. No cualquier persona puede ser pelotero, no cualquier persona puede ser baloncelista...le faltan el respeto a nosotros como boxeadores y al boxeo”, expresó el exboxeador en el programa Burbu Nite (Wapa TV).

Cotto quien forma parte del Salón de la Fama del Boxeo, señaló que este tipo de figuras no se pueden subir a un cuadrilátero al igual que lo hacen otros boxeadores profesionales que dedican su carrera al deporte.

En el programa también bromeó sobre si se realiza un combate entre Alfonso Alemán “El Guitarreño” y Jay Fonseca, el analista político saldría airoso.

La pregunta fue realizada ante la realización de eventos como el combate entre el influencer Jonathan Rosario “Gallo The Producer” y Misael González Trinidad “Rey Charlie” que se llevará a cabo el próximo mes de febrero.

Anteriormente, también se llevó a cabo el combate entre el influencer Gallo The Producer frente a el exboxeador Samuel “Samito” Santana. El fenómeno ha llegado a la isla de la mano del comunicador Chente Ydrach y su empresa Gallimbo Sports.

Sin embargo, esto no es únicamente de Puerto Rico ya que en Estados Unidos el boxeador e influencer Logan Paul también he llevado a cabo este tipo de eventos. Incluso, Paul llegó a tener un combate frente al exboxeador Floy Mayweather.