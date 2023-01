Nombran como ‘coach’ a experimentada jugadora de béisbol en la pelota Doble A

El apoderado de los Montañeses de Utuado en el béisbol Doble A, José Omar Méndez Torres, anunció que han pactado la firma como parte del equipo de coaches de la reconocida jugadora y primera mujer en haber sido jugadora activa de la Doble A en Puerto Rico durante la temporada de 2019, Diamilette Quiles.

El anuncio coloca a la franquicia utuadeña como la única en haber tenido una jugadora y coach mujer en la liga y abre el espacio para que el talento femenino se siga exponiendo y desempeñando en una liga de alto nivel competitivo como lo es la Doble A.

“Es un orgullo nuevamente estar con el equipo de Utuado. Como atleta siempre he aspirado a más metas y logros. Siempre pensé que cuando me retirara del terreno como jugadora, quería tomar el camino de ser coach. No pensé que fuese a ser con un equipo de hombres, pero gracias a Dios, al staff y al apoderado de los Montañeses, Omar Méndez, pues me han dado esta oportunidad” expresó Diamilette.

La atleta es una destacada veterana con 13 años de experiencia en la liga doble A femenina, habiendo ganado la corona de bateo en la temporada 2018, además ha representado a Puerto Rico en dos mundiales y en los Panamericanos de Toronto 2015.

Sobre sus expectativas en este nuevo rol como coach, indicó “No es lo mismo ser atleta que tener esa responsabilidad de coach, es diferente, pero estamos lista. Acompañar a un tan reconocido y experimentado dirigente como “Cano” García, es un orgullo y responsabilidad adicional a esta tarea ya que el nivel tiene que ser mucho mayor, pero confiamos en poder hacer un buen trabajo junto con el dirigente, demás compañeros coaches y los jugadores de esta edición 2023 de los Montañeses de Utuado”.

Finalmente, José Omar Méndez, quien desde la temporada pasada funge como apoderado de los Montañeses dijo: “La trayectoria de Diamilette fue una de las razones por las cuales tomamos la determinación de invitarla a ser parte de nuestro equipo técnico. Lo consultamos con nuestro dirigente “Cano” García y a él le fascinó la idea. Estamos doblemente orgullosos de tenerla aquí de regreso en el equipo, por el hecho de que es una atleta mujer de gran valía, trayectoria y desempeño y porque es una hija de Utuado”.