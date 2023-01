Miguel Cotto cataloga de “falta de respeto” las peleas de influencers como “Gallo The Producer” y “Rey Charlie”

Ante las nuevas carteleras que toman auge en la isla donde el evento estelar es protagonizado por figuras que no necesariamente son boxeadores, el boxeador retirado y leyenda del deporte Miguel Cotto brindó su opinión al respecto de este fenómeno.

En entrevista con el programa Burbu Nite (Wapa TV), con la animadora Angelique Burgos “La Burbu” el boxeador catalogó este tipo de eventos como una “falta de respeto”.

“No le juega bien al boxeo, no soy fanático de ese tipo de boxeo, el boxeo es un deporte serio. No cualquier persona puede ser pelotero, no cualquier persona puede ser baloncelista...le faltan el respeto a nosotros como boxeadores y al boxeo”, expresó el exboxeador en el programa Burbu Nite (Wapa TV).

Cotto quien forma parte del Salón de la Fama del Boxeo, señaló que este tipo de figuras no se pueden subir a un cuadrilátero al igual que lo hacen otros boxeadores profesionales que dedican su carrera al deporte.

En el programa también bromeó sobre si se realiza un combate entre Alfonso Alemán “El Guitarreño” y Jay Fonseca, el analista político saldría airoso.

La pregunta fue realizada ante la realización de eventos como el combate entre el influencer Jonathan Rosario “Gallo The Producer” y Misael González Trinidad “Rey Charlie” que se llevará a cabo el próximo mes de febrero.

Anteriormente, también se llevó a cabo el combate entre el influencer Gallo The Producer frente a el exboxeador Samuel “Samito” Santana. El fenómeno ha llegado a la isla de la mano del comunicador Chente Ydrach y su empresa Gallimbo Sports.

Sin embargo, esto no es únicamente de Puerto Rico ya que en Estados Unidos el boxeador e influencer Logan Paul también he llevado a cabo este tipo de eventos. Incluso, Paul llegó a tener un combate frente al exboxeador Floy Mayweather.