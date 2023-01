Fuente AP: Marlins y Cueto firman convenio por 1 año

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami y el lanzador derecho Johnny Cueto llegaron a un acuerdo que garantiza un pago de 8,5 millones de dólares al dominicano en la campaña de 2023, dijo el martes una persona enterada de las negociaciones.

El pago incluye una cláusula de rescisión de 2,5 millones en caso de que los Marlins no ejerzan la opción para renovar el convenio en 2024, dijo a The Associated Press la fuente, que solicitó permanecer anónima porque el contrato no se firmará sino hasta la realización de un examen médico.

Si el club ejerce la opción, el monto total del contrato sería de 16,5 millones de dólares, añadió la persona. El diario The New York Post fue el primer medio que informó sobre el acuerdo entre el lanzador derecho y los Marlins.

Por ahora, parecería que el convenio deja demasiados integrantes en la rotación de los Marlins. El dominicano Sandy Alcántara, ganador del trofeo Cy Young de la Liga Nacional, encabeza el grupo, junto con el venezolano Pablo López, Trevor Rogers, el quisqueyano Edward Cabrera, Braxton Garrett y el peruano-venezolano Jesús Luzardo.

Todos ellos cumplieron al menos con 14 aperturas el año anterior.

Cueto, quien cumple 37 años en febrero, tuvo un récord de 8-10 y una efectividad de 3,35 con los Medias Blancas de Chicago en 2022. Acumuló 158 innings y un tercio, su mayor cantidad desde que laboró 129 y dos tercios por San Francisco en 2016, el segundo de los dos años en los que ha sido seleccionado al Juego de Estrellas.

El otro año fue 2014, cuando Cueto logró 20 victorias, la mayor cifra en su carrera.

A lo largo de 15 campañas, tiene una foja de 143-107 y un promedio de carreras limpias admitidas de 3,44. Ha lanzado por Cincinnati, San Francisco, los Medias Blancas y Kansas City.

Su récord fue de 1-0 en la Serie Mundial con los Reales en 2015, para ayudarlos a vencer a los Mets de Nueva York tras cinco duelos.