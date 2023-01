WWC trae el evento “Euphoria” rumbo a sus 50 años

¡Regresa la tradición! WWC en ruta a sus 50 años brindándole la mejor acción a Puerto Rico se complace en presentar su magno evento Euphoria, hoy domingo 8 de enero a las 6:00pm en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Por el Campeonato Universal de la WWC: El Líder del Ejército que Cree en la Justicia, Intelecto 5 Estrellas (C) defiende ante la ex súper estrella de la WWE y actual súper estrella de la NWA, Fandango.

¡Como en los viejos tiempos! El más cool de todos, la ex súper estrella de la WWE y actual súper estrella de Nación Lucha Libre, Carlito Caribbean Cool, choca ante El Shaman de lo Sexy, ex súper estrella de la WWE y actual el Campeón Nacional Openweight de MLW, John Morrison.

Lucha de apuestas con dos árbitros especiales sorpresa: El más grande de su generación, The One and Only, Ray González Sr, choca ante El Campeón, El Líder del Nuevo Orden, El Luchador número uno en Puerto Rico estadísticamente, Xavant. Si Ray González pierde tendrá que ceder su Puesto de Director de Operaciones de WWC, pero si Ray González gana, obtendrá la cabellera de Xavant.

Lucha de odio y rencor: The Precious One, Gilbert, se enfrenta a la ex súper estrella de la WWE y actual súper estrella de Nación Lucha Libre, Eddie “La Maravilla” Colón.

Lucha Hardcore por los Campeonatos Mundiales en Parejas de la WWC: La Seguridad del Campeón, Guevara & JP (C) defienden ante La Revolución acompañados por Orlando Toledo.

Por el Campeonato de Puerto Rico: The Showman, Mike Nice, choca ante El Dragón, Nihan (C).

Para determinar el primer contendiente al Campeonato de Puerto Rico: El ex Campeón Universal de la WWC, Mighty Ursus, choca ante El Maestro de la Full Nelson, El Súper Gladiador.

Por el Campeonato Mundial Junior Completo: La súper estrella de segunda generación, Jovan, defiende ante el orgullo de Cayey, Brandon The Skater.

Por el Campeonato de la Televisión: El Informante (C) defiende ante Jay Vélez.

Lucha de damas: La ex súper estrella de AAA, Vanilla Vargas, choca ante Yaide.

¡Juguemos! El Payaso Makabro & Androide 787 se unen para enfrentarse a Los Inmortales, Tapia & Oly Jr.

Esto y mucho más hoy en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Boletos a la venta en Ticketera y la boletería del coliseo.