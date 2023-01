Damar Hamlin ya respira solo y se comunica con Buffalo Bills

El safety de los Bills de Búfalo Damar Hamlin está respirando sólo y ya puede hablar después de que le removieron la sonda de respiración, indicó el viernes su agente —el más reciente pasó en su sorprendente recuperación cuatro días después de que sufrió un paro cardiaco y tuvo que ser resucitado en el campo durante el encuentro ante los Bengals de Cincinnati.

Hamlin incluso se unió a la reunión de equipo por FaceTime el viernes y dijo que “ama a los chicos”.

“Probablemente no podré hacerle justicia”, aseguró el entrenador de los Bills Doug McDermott el viernes, “pero en primera, sólo ver a Damar con mis propios ojos era algo que esperaba ver y algo que necesitaba ver... y ver la reacción de los jugadores, se levantaron y comenzaron a aplaudirle y gritarle algunas cosas”.

McDermott comentó que mantuvo el momento en secreto del resto del equipo antes de anunciarles que tenía “un regalo en puerta” para ellos —y puso a Hamlin en la pantalla grande en la sala de reuniones.

“Es un chico con una gran personalidad que se transmite a otros”, reconoció McDermott.

Hamlin, de 24 años, se encontraba el jueves aún en estado crítica en la unidad de terapia intensiva del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Fuera de comunicarse por escrito, Hamlin también podía apretar las manos de otras personas.

En un comunicado el viernes, el equipo indicó que “las funciones neurológicas se mantienen intactas y ha podido hablar con su familia y el equipo de cuidados”, El agente Ira Turner no dio más detalles en un mensaje de texto a The Associated Press. El avance fue reportado inicialmente por The Athletic.

“Entonces sabemos que no sólo es que las luces estén encendidas. Sabemos que está en casa. Y parece que todos los cilindros están activados hacia el cerebro, que es gratificante para todos nosotros”, indicó el Dr. Timothy Pritts. “Aún necesita tener un avance significativo, pero esto marca un buen punto de inflexión en sus cuidados a futuro”.

La recuperación de Hamlin continúa avanzado de manera positiva después de que sufrió un paro cardiaco en una rutinaria tacleada en el primer periodo del encuentro ante los Bengals el lunes. El jugador de segundo año pasado los primeros dos días en el hospital sedado para permitirle a su cuerpo recuperarse y con ventilación para ayudarle a respirar.

Los Bills se sintieron animados por los reportes médicos positivos después de que regresaron a entrenar el jueves para prepararse para recibir a los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo.

La NFL anunció los planes para apoyar a Hamlin en los encuentros de la semana 18, incluyendo antes de los duelos, pintarán el número 3 de Hamlin en la línea de la yarda 30 y camisetas en el calentamiento con la frase “Love for Damar 3”. Los Bills portarán un parche con el número 3.