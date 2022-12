Histórico combate entre Amanda Serrano y Érika Cruz tomará forma en el Madison Square Garden

El Madison Square Garden volverá a ser parte de otra histórica pelea estelar en el boxeo femenil, cuando Amanda Serrano, de Puerto Rico enfrente a la campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, Érika Cruz, de México, el sábado, 4 de febrero de 2023.

Serrano (43-2-1, 30 KOs), la única exponente en ambas ramas del boxeo profesional que ha logrado exitosos reinados en siete categorías de peso bajo uno ó varios de los organismos reconocidos mundialmente, buscará cumplir su sueño de darle a Puerto Rico su primera campeona indiscutible, gesta que no ha sido lograda en la histórica rama masculina de la Isla.

Natural de Carolina, Serrano estará poniendo en juego sus correas peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Organización Internacional de Boxeo y de la revista The Ring, ante Cruz (15-1, 3 KOs), que expondrá por tercera ocasión su correa mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.

El combate entre Puerto Rico y México, tomará forma en el teatro del Hulu, localizado en el Madison Square Garden y contará con transmisión en vivo por la aplicación DAZN.

“Puerto Rico contra México siempre es emocionante pero ahora es por todos los títulos y en la meca del boxeo. Estos son los mejores ingredientes para garantizarle a la gente una guerra y lo mejor de nosotras en el cuadrilátero. No puedo esperar para revivir esta gran rivalidad. Estoy lista desde hace tiempo y loca por ver a mi gente de Puerto Rico, México y del resto del mundo, disfrutar al máximo la pelea. Los invito a que vayan a apoyarme en familia, haremos historia juntos”, dijo Serrano.

Serrano vio acción por última vez en septiembre, cuando venció a la invicta campeona mundial Sarah Mahfoud, de Dinamarca, por decisión unánime para ganar el título de peso pluma de la FIB.

“Mi meta en el boxeo siempre ha sido darle a Puerto Rico lo que ningún hombre o mujer ha logrado. No hay descanso para alcanzar las metas y con lo que ya les he dado a mi gente, todavía me falta más (...) Yo le he dedicado mis logros a mi Puerto Rico y cuando mi carrera termine, quiero que el boxeo de Puerto Rico lo haya logrado todo porque en el futuro tengo planes de volver a las artes marciales mixtas (MMA) donde estoy invicta y quiero volver a competir en torneos de Jiu-jitsu donde también estoy invicta y he ganado dos medallas de oro”, dijo.

Cruz, ganó el cinturón de la AMB en abril de 2021, cuando venció a la excampeona mundial de dos divisiones Jelena Mrdjenovich, de Canadá, por decisión técnica en Nueva York.