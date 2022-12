Federación de Béisbol de Puerto Rico concluye un año 2022 productivo y de logros

El año 2022 fue productivo y lleno de logros para la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), con la participación de los Equipos Nacionales en múltiples competencias y el fortalecimiento de los torneos locales.

El presidente de la institución, doctor José Quiles Rosas, se mostró satisfecho con los resultados alcanzados y aseguró que serán la base para un año 2023 con agenda cargada.

”Después de las restricciones por la pandemia, este año podemos decir que regresamos a la normalidad y con más fuerza. Fue un 2022 de muchos retos, pero de importantes logros, con satisfacciones y enseñanzas. Podemos resaltar los logros de nuestras representaciones a nivel internacional, los torneos locales y el comienzo de varios proyectos”, resaltó Quiles Rosas.

A continuación algunos logros de la FBPR este año:

CAMPEONES DE LA COPA DEL CARIBE - El Equipo Nacional logró su objetivo en su debut en la Copa del Caribe en Bahamas, al conquistar el campeonato y la clasificación directa a los Juegos Centroamericanos del Caribe de San Salvador 2023, donde se defenderá la medalla de oro del 2018.

“Este es otro logro para nuestro Equipo Nacional, que en los pasados cuatro años ha conquistado medallas de oro en torneos Centroamericanos, Panamericanos y el Caribe, reafirmando el liderato de Puerto Rico en la región”, dijo el presidente de la FBPR.

Los 24 jugadores que participaron en este equipo están activos en franquicias del Béisbol Superior Doble A y el dirigente fue Juan Igor Gonzalez. El tercera base Rey Navarro fue escogido el Jugador Más Valioso de la competencia. Previo al evento, la FBPR estableció puentes de diálogo con la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) para lograr la participación de tres jugadores activos en la pelota invernal.

SE ENCIENDEN LOS MOTORES RUMBO AL WBC - La FBPR encaminó los preparativos rumbo al World Baseball Classic, programado para marzo 2023. Como parte de los trabajos, Joey Solá fue nombrado gerente general y el estelar exreceptor Yadier Molina como dirigente. Están confirmados en el cuerpo técnico Alex Cintrón como coach de banca, Luis ‘Papa’ Rivera coach de tercera base, Juan ‘Igor’ González asistente de coach de bateo y Ricky Bones coach de lanzadores.

Recientemente, Solá sometió la lista preliminar de 50 jugadores. El gerente general continúa en comunicación con los integrantes del equipo para tan importante evento.

Como antesala al WBC, la FBPR anunció que Los Nuestros tendrán juegos de exhibición con los equipos Boston Red Sox y Atlanta Braves los días 8 y 9 de marzo, respectivamente. El primer juego está en agenda para el 11 de marzo con Nicaragua.

Puerto Rico, subcampeón de las pasadas dos ediciones del WBC, forma parte del grupo D junto a las representaciones de Nicaragua, Israel, Venezuela y República Dominicana.

CIERRE EXITOSO DE LA DOBLE A - El Béisbol Superior Doble A cerró en grande la temporada número 83 con más de 7 mil fanáticos en el juego final, celebrado en el Estadio Pedro Montañez de Cayey. Por tercer año consecutivo, la serie final fue decidida en siete juegos. La serie final se transmitió completa por televisión y streaming.

Los Toritos de Cayey superaron a los Peces Voladores de Salinas y se coronaron campeones por segunda ocasión en los últimos cuatro años, siendo el cuarto título de la historia de la franquicia. El dirigente campeón fue Juan ‘Igor’ González, convirtiéndose en el segundo de todos los tiempos en lograr títulos en años consecutivos con equipos distintos. Su primer campeonato fue en 2021 con los Grises de Humacao. El dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana igualó la gesta de su compueblano vegabajeño Víctor ‘Vitín’ Meléndez, campeón de las temporadas 1971-1972 (Manatí) y 1973 (Vega Baja).

Los Peces Voladores de Salinas llegaron por primera vez a una final, después de 65 temporadas de participación ininterrumpida.

“Fue un torneo que corrió con buen ritmo desde su inauguración en febrero. Regresamos a los juegos de noche, se reflejó un aumento en el respaldo de los fanáticos y la competencia fue dura en todas las secciones. Nuevamente, no hubo campeón back to back ni repetimos finalistas”, recordó Quiles. “Por primera vez en muchos años culminamos la temporada la primera semana de septiembre. Hay que reconocer el trabajo del director ejecutivo Efraín Williams González que fue quien corrió con éxito este torneo. Nuevamente presentamos un espectáculo de altura al pueblo de Puerto Rico, con sano entretenimiento para las familias y taller de desarrollo para más de 1,200 jugadores”, añadió.

QUINTO LUGAR MUNDIAL SUB 15 - Por primera vez, Puerto Rico estuvo representado en la Copa Mundial Sub 15 de béisbol, luego de haber logrado la clasificación en Venezuela. El Mundial tuvo como sede la ciudad de Hermosillo, México.

El equipo puertorriqueño, bajo la dirección de Joey Solá, alcanzó la quinta posición y el cagüeño Isaac Carrasquillo fue escogido el mejor jardinero izquierdo del Mundial.

”Estuvimos a punto de entrar a los mejores tres del Mundo y asegurar una medalla. Fue un evento que contó con la participación de decenas de escuchas de colegios y organizaciones de las Grandes Ligas, por lo que los jugadores lograron una exposición importante y demostraron el talento que existe en Puerto Rico en esta categoría”, indicó el líder federativo.

”Estamos en camino de lograr grandes cosas para Puerto Rico en el programa juvenil y en un primer mundial llegar en el quinto lugar yo creo que habla del trabajo que se está haciendo de parte de la Federación y de todos los que colaboramos de una manera u otra hacia el bienestar de los muchachos”, expresó Frankie Higginbotham, director del programa de Equipos Nacionales de la FBPR.

PRIMER TORNEO DE GOLF CON LOS NUESTROS - Una decena de peloteros puertorriqueños y el coach Luis ‘Papa’ Rivera participaron en la primera edición del Torneo de Golf Con Los Nuestros, a beneficio de los Equipos Nacionales Juveniles.

El evento se llevó a cabo en Palmas del Mar, Humacao y sirvió de encuentro para los integrantes del equipo de Puerto Rico, a ley de tres meses para la celebración del World Baseball Classic.

En la actividad participaron el receptor de los campeones Astros de Houston, Martín ‘Machete’ Maldonado. Además, José de León, Alexis Díaz, Jovani Morán, José Miranda, José Berríos, Fernando Cruz, Jorge López, MJ Meléndez y Edwin Arroyo. También, estuvo ‘Papa’ Rivera acompañado por el gerente general del equipo Joey Solá.

LAS NUESTRAS AL MUNDIAL - La reestructuración del cuerpo técnico del Equipo Nacional Femenino, liderado por Carlos Ferrer, rindió frutos de inmediato con medallas de plata en la Copa del Caribe en República Dominicana y el Premundial en Venezuela. Las Nuestras están clasificadas a su tercer Mundial, programado para verano de 2023.

”Carlos Ferrer ha hecho un trabajo excelente con el Equipo Nacional Femenino. Cuenta con una trayectoria de más de tres décadas como educador, dirigente y jugador. Goza del respeto y la credibilidad para continuar encaminando a este talentoso grupo”, afirmó Quiles Rosas.

DR. QUILES ELECTO UNÁNIME TESORERO WBSC AMÉRICAS Y REELECTO EN PUERTO RICO - El presidente de la FBPR, doctor José Quiles Rosas, fue electo tesorero de la Confederación Panamericana de Béisbol WBSC Américas para el periodo 2022-2026. Su elección formó parte de la asamblea de la organización, efectuada en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Fue elegido de forma unánime por las 31 federaciones miembros de América, con una nueva directiva liderada por Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, quien se convierte en la primera fémina en presidir la COPABE.

En Puerto Rico, el galeno fue reelecto de forma unánime para un tercer término (2022-2026) como presidente de la FBPR.

PRIMERA COPA DOMINICO-BORICUA - Mediante una iniciativa de la FBPR y la Federación Dominicana de Béisbol, se organizó la primera Copa de Campeones Dominico-Boricua en la ciudad de Moca, en República Dominicana. Se enfrentaron en tres juegos los campeones de la Liga de Verano de República Dominicana, Granjeros de Moca y los campeones de Puerto Rico, Toritos de Cayey. Los dominicanos se alzaron con el triunfo al dominar en dos encuentros.

EL REGRESO AL MUNDIAL SUB 23 - Después de cuatro años de ausencia, Puerto Rico regresó al Mundial Sub 23, esta vez con la dirección de Juan ‘Igor’ González. Los boricuas llegaron en la novena posición.

”No era la posición esperada, pero se jugó con buen nivel ante tremendos rivales, logramos incluso ganarle a otras grandes potencias del béisbol y nos fuimos de tú a tú con Corea del Sur. Entiendo que fue una tremenda experiencia para estos jugadores y nos abre paso para continuar trabajando en esta categoría con miras a futuros eventos”, dijo Quiles Rosas.

El seleccionado contó con la participación de 11 jugadores activos Minor League Baseball (MiLB). El jardinero central Ezequiel Pagán, prospecto de los Cubs de Chicago, fue incluido en el equipo todos estrellas del Mundial. “Estoy seguro de que Puerto Rico puede estar entre los mejores cinco del Mundo en esta categoría y vamos a trabajar para eso”, sentenció el presidente de la FBPR.

LIGA FEMENINA CON MÁS FRANQUICIAS - El Béisbol Superior Doble A Femenino comenzó su temporada número 13 con la participación de ocho franquicias. Este año, entraron los nuevos equipos Ladies de Guánica y Petroleras de Peñuelas. Además, se estableció la franquicia Vejigantes de Ponce, con un traslado desde Ponce.

”El béisbol femenino tiene un futuro prometedor. Otros municipios ya han expresado su interés en entrar al torneo en el 2023″, detalló el presidente.

Actualmente, el torneo está en su etapa de postemporada. Los equipos Lobas de Arecibo y Artesanas de Las Piedras protagonizarán por segundo año consecutivo la lucha por el campeonato 2022-23.

PRIMER AÑO DEL PROGRAMA DE AFILIACIONES - Por primera vez, la FBPR estableció un programa de afiliaciones en todas sus categorías para contar con una base de datos de todos sus participantes y añadir recursos económicos para los Equipos Nacionales Juveniles.

Con estos recursos, la FBPR también brindó ayuda económica a familias del Béisbol Superior Doble A, Béisbol Femenino y Béisbol Juvenil que fueron severamente afectadas por el huracán Fiona. Se identificaron los casos y se le brindó la ayuda económica directa a cada uno.

Además, como parte del programa de afiliaciones, se realizaron seminarios para árbitros, dirigentes y anotadores. En el de dirigentes estuvo presente como recurso invitado el receptor de las Mayores, Martín ‘Machete’ Maldonado.

PRIMERA TEMPORADA LIGAS SUB 12 Y SUB 15 - La FBPR presentó por primera vez las Ligas Sub 12 y Sub 15 con la participación de 37 franquicias. “Por primera vez, la Federación de Béisbol tomó la iniciativa de organizar torneos para jóvenes hasta 15 años de edad, con el objetivo de fortalecer las selecciones juveniles y continuar fomentando el desarrollo del béisbol”, expresó el líder federativo.

Los dos equipos campeones cerraron invictos sus respectivos torneos. En la Sub 12, ganaron los Maceteros de Vega Alta y en la Sub 15, dominaron los Titanes de Florida.

NUEVO CAMPEÓN EN LA DOBLE A JUVENIL - La temporada 2021-22 de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil concluyó en febrero con el primer campeonato del equipo Azucareros de Yabucoa. En agosto comenzó la temporada 2022-23 con la participación de 65 franquicias y más de 1,600 jugadores entre la edades de 15 a 18 años. Actualmente, el torneo se encuentra en su etapa de postemporada y está próximo a comenzar el Carnaval de Campeones con 12 equipos.

SE UNEN CRIOLLOS Y CACHORROS A LA DOBLE A - Este año, la Junta de Directores de la FBPR aprobó de forma unánime el regreso de las franquicias Criollos de Caguas y Cachorros de Ponce para la temporada 2023 del Béisbol Superior Doble A. La entrada de ambos equipos aumentó a 45 las franquicias participantes, siendo la cantidad más alta del torneo federativo desde 2014. Las ciudades de Caguas y Ponce tuvieron representación por última vez en la Doble A en 1982.

SE REACTIVÓ EL EQUIPO SUB 18 - El Equipo Nacional Sub 18 regresó a competencias internacionales, al participar en un Premundial en México, con la dirección de Eddie González. El récord de Puerto Rico en el torneo fue de 3-4, en la sexta posición.