Sami Zayn: La Súper Estrella del 2022

Si hay una estrella que se ha robado el cariño y el corazón de la fanaticada este año ha sido Sami Zayn. Por los últimos 3 a 4 años, muchos han sido los sentimientos de tristeza y frustración a la posición que se le daba a Sami dentro de la empresa. Todos sentíamos que tenia mucho que dar, pero nunca le daban un turno al bate con las bases llenas. Pasó el último año y medio con un personaje rebelde, diciendo que tenían una encerrona en su contra.

Sami Zayn era sin lugar a dudas era lo más cercano que podíamos tener a Jovani Vázquez en la WWE. A pesar de su personaje extraño, que siendo honestos, no le importaba mucho a la fanaticada, aún podíamos ver cuanto carisma y deseo tenía Sami de llevar entretenimiento a los fanáticos. Lo daba todo día y noche para entretener a su audiencia.

Comenzó este 2022 teniendo su personaje extraño, pero entrando en feudo con el equipo “Jackass” y Johnny Knoxville. Esto daría un giro interesante a la carrera de Sami a Zayn. Sus teorías de conspiración alocadas lo llevaban a enfrentarse a una gran estrella de Hollywood. Tendría participación en el Royal Rumble donde directamente se vería las caras en la batalla real con Johnny Knoxville como un presagio de su lucha en WrestleMania. Sami Zayn y Johnny Knoxville tuvieron una de las luchas más locas y entretenidas de todo WrestleMania. Ese día Zayn ganó muchísimo apoyo mediático tras el increíble desempeño de ambos en dicho encuentro.

En lo personal, siento que ese fue el primer aire del 2022 en la carrera de Sami Zayn. Tuvo muchos ojos casuales y mediáticos sobre él en dicha rivalidad. El segundo aire llegaría cuando de la nada lo comenzamos a ver luciendo camisas de Bloodline en los eventos en vivo. De la nada tendríamos a un canadiense de Quebec mostrando su amor, apoyo y lealtad a Roman Reigns y su dinastía samoana. Todos pensamos que era otra broma o locura de Sami, pero resultó ser otra la cosa.

The Bloodline han comandado la WWE por los últimos 2 años y medio. A pesar de que son queridos por el universo de la WWE, les hacía falta cierto sazón para salir de la monotonía. Ahí es donde llegó Sami Zayn a ponerle sazón al arroz con pollo. De sólo verlo te causa gracia. Estamos hablando de 4 hombres grandes, samoanos, lleno de tatuajes, con un chico blanco flaco, barbudo y todo “pelúj”. Algo así como cuando vemos a Pedro Pierluisi en sus fatídicos, patéticos y nauseabundos intentos de lo que él llama baile y yo llamo insulto al arte. La diferencia es que Sami Zayn si funciona.

La reacción de todos era asombro al ver a Sami en dicha posición, pero si les soy franco, jamás pensé que esto llegaría a este nivel. En un grupo donde domina la seriedad y valentía, Sami logró en el Héctor Travieso de La Comay y hacer que funcione. Múltiples reportes indican que Triple H y altos gerenciales de la WWE decidieron continuar con la historia y no acabarla cómo originalmente planificada gracias al éxito que tenía en ventas, números y respaldo drástico que han obtenido de los fanáticos.

Sami actúa como samoano, habla como samoano, se viste como samoano y era hasta hace unas semanas un “Uso Honorario”, convirtiendo la palabra “Ucey” en un “slang” de la cultura popular. Lo interesante es ver cómo Sami Zayn es tan bueno que hace que sus propios compañeros rompan sus personajes. Sólo Sikoa es un tipo que no quisieras encontrarte en un callejón. ¡El tipo intimida! De momento Zayn dice 3 palabras y lo tiene riéndose en el medio del Ring junto con el resto de los millones de espectadores viéndolos.

Sami Zayn le ha traído color y una nueva vida a Bloodline. Créanme, era más que necesario para el récord que la WWE está trabajando con Roman Reigns. El tercer aire en la carrera de Sami lo obtuvo el pasado mes en el evento Survivor Series War Games. Allí se unió a sus hermano del Bloodline. Al otro lado de la jaula estaban Sheamus, Drew McIntyre, Ridge, Holland, Butch y su mejor amigo de toda la vida, Kevin Owens. La magia de esta lucha fue que Sami Zayn bregó Chicky Starr y traicionó a su mejor amigo Kevin Owens esa noche, probando lealtad absoluta al Bloodline. El fin justifica los medios. Eso me lo enseñó Ray González y ahora Sami Zayn.

Esto catapultó a Sami de la mano de su famosa frase “Ucey” y lo ha convertido en uno de los luchadores más condecorados y especiales de la WWE en el 2022. Sami necesita a Bloodline. Bloodline necesita a Sami. ¡Es perfecto! La pieza que faltaba en su rompecabezas.

Sabemos que tarde o temprano Sami será echado del Bloodline. Pero déjennos disfrutarnos esta etapa por favor. Muchos fantasean con tener a Roman Reigns vs Sami Zayn o Sami Zayn y Kevin Owens vs The Usos. Esto es algo que podríamos ver en el 2023. La segunda de esas luchas está siendo muy rumorada para WrestleMania 39. Mientras tanto son sólo rumores, así que abróchense sus cinturones y disfruten de la montaña rusa de emociones que trae el luchador más entretenido de todo el 2022, porque yo también me siento “Ucey”, Sami Zayn.

Sin importar como termine todo, gracias Sami. Gracias por regalarnos tremendas carcajadas, memorias y por brindarle sabor a The Bloodline cuando más lo necesitaban. No se pierdan este próximo viernes a las 8:00pm (ET) Friday Night Smackdown, donde El Jefe Tribal, el Campeón Universal Unificado de la WWE, Roman Reigns, se unirá al Ucey One, Sami Zayn, para enfrentarse a Kevin Owens y el 16 veces Campeón Mundial Peso Completo de la WWE, La Franquicia, John Cena. ¿Logrará Sami Zayn llevarse una de las victorias más importantes de su carrera este viernes? Pendientes a Lucha Libre Online, El Calce y Metro Puerto Rico para más información.