Expulsan de por vida a jugadores que formaron motín en partido de baloncesto en Adjuntas

La Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP) determinó expulsar de la temporada a los equipos Soles de Adjuntas y Delfines de Salinas que protagonizaron un fuerte altercado el pasado miércoles en un partido que se llevó a cabo en Adjuntas.

Además de la expulsión de ambos equipo por el resto de la temporada, se determinó que los jugadores Javier Torres de los Soles de Adjuntas y Manuel Díaz de Salinas serán expulsados de por vida de la liga. Ambos formaban parte de la LBP desde el año 2018.

“Fuimos testigos de un suceso lamentable y sumamente vergonzoso y que no tiene espacio en el ambiente familiar y de sana convivencia que promovemos en nuestra Liga. Con el apoyo de los 44 alcaldes y nuestros auspiciadores buscamos garantizar un ambiente seguro tanto para los jugadores, familiares y fanáticos del deporte”, expresó el presidente de la LPB, Edgardo Boffill en declaraciones escritas.

“Esta decisión significa que habrán cambios en el calendario de juegos, pues ambos equipos pertenecen a la misma sección. No obstante, estos cambios no fueron determinantes para ser y mantenernos firmes en nuestra decisión de que estos sucesos no los vamos a permitir bajo ninguna circunstancia”, culminó Boffill.

Por su parte, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones, condenó los actos que involucraron a jugadores y fanáticos que se encontraban en el coliseo.

“Es lamentable la situación que se vivió en el partido de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña entre los Soles de Adjuntas y los Delfines de Salinas. En el Departamento de Recreación y Deportes repudiamos todo acto de violencia y es por esto que, dentro de los esfuerzos que trabajamos para erradicar la violencia en el deporte, hemos creado la campaña “Deporte Sin Violencia”, expresó.

“El Deporte debe ser disfrutado tanto por los participantes como para el público que los sigue. Tenemos que seguir fomentando los valores y educándonos para erradicar este mal que nos afecta a todos. Principalmente a los niños, niñas y jóvenes deportistas. Es por esto que a través del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación, IPDDER, ofrecemos talleres y cursos dirigidos a establecer protocolos y guías para mejorar el ambiente en nuestros espacios deportivos. Felicito al presidente de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña, Edgardo Boffill, por tomar acción ante el lamentable suceso. Continuamos trabajando en conjunto para erradicar la violencia en el deporte”, manifestó el secretario.

El juego entre los Soles de Adjuntas y los Delfines de Salinas terminó 84 a 79 en tiempo extra a favor de los locales. Sin embargo, tras sonar la chicharra dos jugadores de diferentes equipos se vieron enfrentados en una pelea que provocó un motín en el Coliseo Rafael Llul.

En la transmisión en vivo del partido se puede ver en momento en que dos jugadores comienzan a pelear a puños y la situación se sale de control cuando el enfrentamiento sale de la cancha.

En otros videos compartidos en las redes sociales se puede ver cómo más personas entran al motín que formaron jugadores y público que se encontraba disfrutando del partido.

Al momento, la liga no ha expresado si se multarán a jugadores o si tomará algún otro tipo de acción.