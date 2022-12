Messi tardó menos de un día en tener la segunda publicación con más likes en Instagram

Debido a que Argentina por fin ganó la Copa del Mundo, los reflectores de todo el mundo enfocaron a ‘Leo’, quien la ‘rompió toda’ a lo largo de la competencia y lideró al equipo. Precisamente por eso, la publicación de Lionel Messi sobre su título en el Mundial Qatar 2022 logró una importante marca en Instagram. En menos de un día, Messi generó revuelo y su publicación se convirtió en la segunda con más likes en la historia de la red social.

Vea también: Exigen a Argentina disculparse por su grosero desplante, tras el título

En la tarde del 18 de diciembre de 2022, Lionel Messi publicó un grupo de imágenes de la celebración de su consagración en el Mundial en su cuenta de Instagram. El argentino las acompañó de un sentido menaje con el cual demostró su felicidad y orgullo de coronarse campeón del mundo con la selección Argentina.

Para la tarde del 19 de diciembre de 2022, menos de 24 horas después de que salió a la luz, la publicación de ‘Leo’ acumuló casi 50 millones de likes. Con esta cifra, alcanzó el segundo lugar en la lista de las publicaciones con más likes en la historia de Instagram.

¡CAMPEONES DEL MUNDO! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...

Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos.

El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡Lo logramos! ¡VAMOS ARGENTINA CARAJO!

— Lionel Messi