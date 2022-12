Lionel Messi reacciona a campeonato de Argentina

El futbolista Lionel Messi reaccionó este domingo al campeonato de su selección, Argentina, en el Mundial de Qatar 2022.

“CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...”, expresó Messi a través de sus redes sociales.

“Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!”, añadió.

Asimismo, su esposa, Antonela Roccuzzo, celebró el triunfo de Argentina y le agradeció a Messi por enseñarle a “pelearla hasta el final”.

“No sé ni como empezar.. que orgullo mas grande que sentimos por vos @leomessi. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. AL FIN SE DIOOOO SOS CAMPEÓN DEL MUNDOOOOO, nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto!!! VAMOOOOOOS ARGENTINAAAAA”, comentó Roccuzzo.