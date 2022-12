Amanda Serrano añade a su extensa colección de premios la “Pelea del Año” y “Momento del Año” de ESPN

El año 2022 fue marcado por la primera pelea de boxeo femenil donde cada peleadora obtuvo una bolsa garantizada de un millón de dólares, mientas que la audiencia de la misma, llegó a más de 1.5 milllones de hogares y el evento superó las expectativas.

El choque entre la puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor, fue satisfactorio hasta para el más exigente aficionado del boxeo, esto al brindar un combate de mucha acción y destrezas boxísticas en el legendario Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York.

140 años después de su fundación, el sábado, 30 de abril de 2022, la histórica pelea finalmente marcó la primera vez que dos mujeres estelaricen un evento de boxeo en ‘La arena más famosa del mundo’.

Taylor obtuvo la victoria en una cerrada decisión dividida.

“Estoy muy emocionada por que ESPN nos valoró por el gran esfuerzo que hice junto con Katie Taylor y claro nuestros equipos de trabajo para brindarle a los fanáticos una gran y emocionante pelea”, dijo Serrano.

“Fue una pelea donde no podías escuchar la campana en cada asalto porque todo el mundo estaba de pie gritando y cantando. Mucha gente me dice que eso no había sucedido desde Miguel Cotto y eso es alucinante, un privilegio llegar a eso. Saber que el boxeo femenino pudo brillar en grande es muy emocionante. Son sueños que parecen imposibles, pero con el trabajo fuerte junto con un equipo de trabajo enfocado y con Dios por delante, todo es posible porque su tiempo es perfecto”.

“Ya pronto mi equipo de trabajo estará anunciando mi próxima pelea y puedo garantizarles que el 2023 será un año histórico para mi isla y para las mujeres”, dijo Serrano.

“Queremos seguir con las grandes peleas y el 2023 será el año con el favor de Dios. Hemos tenido varias reuniones y todo luce espectacular. Jake Paul y Nakisa Bidarian de MVP Promotions siguen cumpliendo y estamos contentos por eso”, dijo el co-manejador y entrenador de Serrano, Jordan Maldonado.