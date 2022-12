Lo que necesitas saber del Sorteo 2023 de la Doble A

El tema principal en agenda para este domingo, como parte de los trabajos de la segunda reunión ordinaria de la Junta de Directores de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), es el Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso 2023. La reunión está pautada para comenzar a las 10:00 am, en el centro de recepciones de Vega Alta. A continuación algunos detalles que debes conocer del sorteo de este año:

Más de 130 jugadores disponibles: La lista final y revisada de jugadores disponibles alcanzó los 131. Contrario a lo que se cree, no todos cuentan con experiencia a nivel profesional. Apenas una treintena jugó en alguna liga profesional en el exterior. Entre los nombres más conocidos están los lanzadores Jason García e Iván Houellemont, los jugadores del cuadro David Vidal, Jeremy Rivera, Yadiel Rivera y Kenen Irizarry, el utility José Layer y el receptor Roberto Peña.

Irizarry formó parte del Equipo Nacional Sub 23

Ponce y Caguas los primeros en escoger: Las nuevas franquicias Cachorros de Ponce y Criollos de Caguas serán las primeras en escoger. Por disposición del reglamento, le siguen los 11 equipos que no clasificaron a la postemporada.

El tercer puesto en el sorteo le corresponde al equipo Petateros de Sabana Grande, que registró la peor marca del 2022 con 1-15.

De los puestos 3 al 45, se ordenaron los equipos de acuerdo a su récord en la fase regular, teniendo los últimos ‘picks’ Yabucoa, Salinas y Cabo Rojo, que jugaron para 14-2. Los empates fueron resueltos según establece el reglamento, con el renglón de carreras permitidas.

¿Por qué Ponce es primero y qué busca? Previo al Sorteo de Nuevo Ingreso se hizo un sorteo especial de jugadores libres, con la participación de las nuevas franquicias Cachorros de Ponce y Criollos de Caguas. Para determinar cuál escoge primero se hizo un sorteo al azar, siendo el ganador Ponce.

Los Leones van en busca de lanzadores, confirmó el apoderado Erick Vega. “Estoy en busca de lanzadores, eso que no quede duda. Es la única manera que tengo para contrarrestar las piedras que me van a tirar los contrarios. Si mis compañeros me tiran piedras no puedo responder con limones”, dijo el apoderado.

En el sorteo, los equipos pueden escoger un jugador con experiencia profesional y otro sin experiencia profesional, incluyendo los que culminaron este año la Doble A Juvenil. El lanzador zurdo Ojani Chacón y el derecho exgrandesligas Jason García son los candidatos principales de los Leones.

“Si de aquí al domingo, Jason García tiene alguna oferta con alguna liga fuera de Puerto Rico, nos vamos con otro”, estableció Vega.

Caguas va por el mejor jugador posible: Los Criollos no soltaron prenda sobre su favorito. El dirigente Edwards Guzmán indicó que entre hoy viernes y mañana sábado habrá una reunión con la administración de la franquicia para establecer el plan para el sorteo.

“Nos hemos comunicado con varios, pero para estar seguros tenemos que reunirnos. También depende de quién Ponce escoja. Tenemos que establecer plan A y plan B”, explicó Guzmán.

“Nosotros somos una franquicia que está comenzando. El pelotero que vayamos a escoger debe ser un pelotero que va a estar de cinco a diez años en el equipo”, puntualizó Guzmán.