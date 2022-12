La nueva canción de Navidad de Messi: “Qué mirás, bobo”

Luego del partido de las selecciones Países Bajos y Argentina, específicamente en los cuartos de final del Mundial, el futbolista Lionel Messi emitió unas palabras que causaron furor en las redes sociales.

En los últimos días se ha vuelto viral la declaración durante una entrevista. De hecho, se ha convertido tan tendencia que está siendo inmortalizado en los diversos soportes: camisetas, gorras, tazas, memes, canciones, videos de TikTok.

Se trata de la frase “Qué mirás, bobo. Andá p’allá”. De acuerdo con la BCC, “frente a la tensión de los minutos finales del tiempo reglamentario, dado el gol de Wout Weghorst que conseguía el empate 2-2 para Países Bajos y que mandó el encuentro a la prórroga, estuvo marcado el partido entre argentinos y neerlandeses que acabó con la victoria de los primeros en la tanda de penaltis”.

“Hubo varios enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos y algunas tanganas al final de un encuentro que los argentinos estuvieron ganando hasta el minuto 100.

Messi sin parar

Luego, el partido Leo Messi brindó una entrevista al canal TyC Sports y antes de empezar a responder, dijo: “Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá p’allá, bobo, andá p’allá”.

“En las imágenes no se veía a quién se estaba dirigiendo el capitán argentino. Más tarde, se supo gracias a una grabación del momento desde otras perspectiva que Messi le estaba hablando a Weghorst, el autor de los dos goles de Países Bajos”, reseñó el sitio web.

“En las fotos no se veía a quién se estaba dirigiendo el capitán argentino. Más tarde, se supo gracias a una grabación del momento desde otras perspectiva que Messi le estaba hablando a Weghorst, el autor de los dos goles de Países Bajos”.

Apoyo incondicional

De acuerdo con el sitio web, según relato del jugador, “1uise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, estoy realmente decepcionado”.