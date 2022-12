Cristiano Ronaldo no está solo: hermanas sacan la cara ante señalamientos

Las críticas sobre el futbolista Cristiano Ronaldo no han parado desde que empezaron los octavos de final contra el equipo de Suiza y este fue suplente. Al contrario, cada día son más.

Por un lado, muchas personas señalaron al astro del balompié y, por otro, atacaron al entrenador Fernando Santos. Indicaron que en el momento de reemplazarlo en el juego anterior colocó mala cara; desde el banco de suplentes antes de ayer se mostró distante.

Defensa de Cristiano Ronaldo

Tras los ataques desenfrenados contra el astro, las hermanas no aguantaron la situación, rompieron el silencio y decidieron hacer frente, a fin de erradicar complemente las diatribas.

Aparte de los seguidores de otros equipos, los propios fanáticos escribieron agravios, lanzaron palabras fuertes, ataques en general y acciones para hacer sentir mal al delantero.

Se conoció que, de manera positiva, con textos que llaman a aplaudir el trabajo realizado por todo el equipo, las chicas defendieron a Ronaldo, sin necesitar de perjudicar a nadie, alegó Telemundo.

Declaraciones

Katia Aveiro, quien tiene carrera en la música bajo el nombre Ronalda, tildó de lamentable y triste conocer todas las palabras y malas acciones que estaban haciendo en contra de su hermano

“Portugal ganó. Gracias a Dios. Brillaron nuevos talentos. Maravilloso e incluso esto no invalida la pequeñez de una gran parte de los portugueses. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen insistiendo en la ofensa y la ingratitud. Muy triste con lo que leo y escucho. No aquí en Catar, sino en mi país, en su país. Realmente triste”.

Su otra hermana llamada Elma, igualmente se unió a la defensa de Cristiano Ronaldo. Resaltó que todos son uno mismo, puesto que son un equipo y es importante tenerlo en cuenta.

“Apoyen a Portugal, juegue quien juegue. Portugal es un equipo, no es solo Ronaldo. Respeta al equipo, al entrenador y especialmente a Ronaldo. Ronaldo será eterno, nunca olvidado por todo lo que hizo y hará”, manifestó.