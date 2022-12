Rams firman al quarterback Baker Mayfield tras ser liberado de Panthers

Los Rams de Los Ángeles firmaron al quarterback Baker Mayfield tras ser liberado por los Panthers para añadir al exnúmero uno del Draft a su lista de opciones detrás del lesionado Matthew Stafford el resto de la temporada.

Mayfield, el ganador del Trofeo Heisman en el 2017 y extitular con los Browns de Cleveland, fue dado de baja el lunes por Carolina a petición suya tras siete decepcionantes encuentros con los Panthers.

Los emproblemados Rams reciben el jueves a los Raiders de Las Vegas y no está claro si Mayfield podrá estar listo para participar con el equipo que ha tenido que utilizar a John Wolford —quien ha tenido una lesión de cuello y otros problemas— y Bryce Perkins.

“Creo que ustedes saben tanto como yo en este momento”, admitió el coordinador ofensivo Liam Coen cuando le preguntaron si Mayfield jugará el jueves. “No podría decirles. No he hablado con él. Sólo he escuchado buenas cosas sobre él, su profesionalismo con Carolina y lo que sucedió ahí”.

AP (Patrick Semansky/AP)

El entrenador Sean McVay no tenía programado hablar con los reporteros el martes después de que adquirieron al quarterbacks cuyo talento en el fútbol colegial intrigó al coach, pero los dos coordinadores alabaron la adquisición.

Tras las especulaciones en la liga de que Mayfield podría unirse a los contendientes 49ers de San Francisco o Ravens de Baltimore, Mayfield intentará ayudar a unos Rams (3-9) plagados de lesiones. Los Ángeles ha perdido seis encuentros consecutivos en la que se está convirtiendo en la peor temporada en la historia de la NFL para un campeón defensor del Super Bowl.

Los Rams no tienen necesidad de perder intencionalmente el resto de la temporada debido a que su selección de primera ronda le pertenece a Detroit y claramente necesitan ayuda de un quarterback. Parece que Stafford estará fuera toda la temporada con un golpe en la columna vertebral, y Wolford y Perkins han sido poco efectivos en tres de los últimos cuatro encuentros. Wolford lanzó para 178 yardas y ningún touchdown en la derrota del domingo ante Seattle.

Mayfield fue nombrado titular en el campamento de entrenamiento con Carolina, pero terminó 1-5 como titular lanzando seis pases de anotación y seis intercepciones.